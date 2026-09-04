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Hasarlı kültür müdürlüğü binasındaki eserler Erzincan müzesine naklediliyor

Yıkım kararı alınan Atatürk Mahallesi'ndeki hizmet binasındaki tarihi eserler, ekiplerce özenle paketlenip Erzincan Müzesine taşınıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hasarlı kültür müdürlüğü binasındaki eserler Erzincan müzesine naklediliyor

Tarihi eserlerin güvenli nakli başlatıldı

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında muhafaza edilen tarihi eserlerin taşınmasına başlandı. Binaya ilişkin yapılan tespitlerde depreme dayanıklı olmadığı ve hasarlı olduğu belirlenmesi üzerine yıkım kararı alındı.

yıkım kararı ve tespitler:

Atatürk Mahallesi, Kültür Merkezi (Barış Manço Parkı içi) adresindeki hizmet binası için verilen yıkım kararı sonrası, kurum yetkilileri ve uzman ekipler adım attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda binada barındırılan malzemelerin risk altında olduğu tespit edildi.

taşıma ve koruma süreci:

Tarihi eserlerin güvenli koşullarda korunması amacıyla başlatılan çalışmalarda ekipler eserleri özenle paketleyerek araçlarla naklediyor. Eserler, geçici ve güvenli barındırma sağlamak için Erzincan Müzesine götürülüyor ve burada muhafaza ediliyor.

Yetkililer, taşınma sürecinin kontrollü ve kayıt altında yürütüldüğünü, eserlerin güvenliği ve gelecek koruma koşullarının sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti.

DEPREME DAYANIKSIZ BİNADAN TARİHİ ESERLER ÇIKARILIYOR: ERZİNCAN MÜZESİNE TAŞINIYOR

DEPREME DAYANIKSIZ BİNADAN TARİHİ ESERLER ÇIKARILIYOR: ERZİNCAN MÜZESİNE TAŞINIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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