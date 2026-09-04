Hatay mutfağı eğitimle nesillere taşınıyor

Hatay mutfağı kurs programı Gastronomievinde açıldı:

Hatay’ın gastronomi mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Hatay Mutfağı Kurs Programının açılışı Gastronomievinde gerçekleştirildi. Program, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) destekleriyle hazırlandı ve kent mutfağının tescilli tariflerini eğitim yoluyla yaşatmayı hedefliyor.

Program içeriği ve eğitim müfredatı:

Hazırlanan müfredatta kentin asırlık tarifleri; tencere yemekleri, fırın ürünleri ve tatlılar standart malzeme, hazırlık ve pişirme yöntemleriyle yer aldı. Eğitim paketi, hem uygulamalı tekniklere hem de tariflerin kültürel bağlamına odaklanarak tariflerin orijinalliğinin korunmasına öncelik veriyor.

Hedefler, katılımcılar ve tanıtım adımları:

Programa Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz katıldı. Öntürk, Hatay mutfağını Türkiye ve dünyada daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını belirterek HAKİM Projesi kapsamında 110 kurs açıldığını ve yaklaşık 1.650-1.700 kişinin eğitim aldığını söyledi. Ayrıca kentte tescilli ürün sayısının 75e ulaştığı vurgulandı.

Programın ardından protokol üyeleri ve davetliler, Hatay mutfağına ait yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezip ikram edilen lezzetleri tattı. Etkinlik, hem yerel ustaların bilgi aktarımını hızlandırmayı hem de tariflerin standardize edilerek eğitim yoluyla yaygınlaşmasını amaçlıyor.

HATAY MUTFAĞI KURS PROGRAMI’NIN AÇILIŞ PROGRAMINDAN GÖRÜNTÜ.