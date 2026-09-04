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Sındırgı’da kuvayı milliye ruhu ve kültürler kardeşliğiyle 104. yıl coşkusu

Sındırgı’nın 3 Eylül kurtuluşu, kortej, tören ve uluslararası halk oyunlarıyla anıldı; 104. yıl, birlik, fedakârlık ve kültürel paylaşım vurgusuyla kutlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sındırgı’da kuvayı milliye ruhu ve kültürler kardeşliğiyle 104. yıl coşkusu

kutlama programı:

Sındırgı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 3 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezinde düzenlenen tören ve gösterilerle kutlandı. Gün boyunca süren programlarda Kuvayı Milliye ruhu, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı; etkinlikler 24’üncü Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri Festivali’nin program akışı içinde gerçekleşti.

Törenler, Hükümet Konağı önünde yapılan Çelenk Sunma ile başladı. Ardından Balıkesir Askeri Bando Takımı’nın eşliğinde kortej, Balıkesir Caddesi boyunca devam ederek protokol üyeleri ve vatandaşları Cumhuriyet Meydanı’na taşıdı. Ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla yürüyen katılımcılar milletin bağımsızlık mücadelesine vurgu yapan bir atmosfer oluşturdu.

tören programı ve anma faaliyetleri:

Cumhuriyet Meydanı’ndaki program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende aziz şehitler için dualar edilirken, protokol konuşmaları ve şiir dinletileri ile Milli Mücadele’nin hatırlanması sağlandı. Etkinliklerde protokolde Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler yer aldı.

kaymakamın mesajı:

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, konuşmasında 1922’de başlayan özgürlük sürecine dikkat çekerek ilçenin kurtuluşuna ve o dönemdeki fedakârlığa vurgu yaptı. Koyuncu, 3 Eylül 1922 tarihini hatırlatarak, "104 yıl önce bu topraklarda milletimizin bağımsızlık iradesi ve vatan sevgisi, işgalin karanlığını aydınlatan en güçlü ışık olmuştur" dedi. Ayrıca şehit ve gazilerin bıraktığı emanete sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı ve sözlerini, "Vatan yalnızca üzerinde yaşadığımız toprak değil, uğruna can verilen kutsal bir emanettir" ifadesiyle sürdürdü.

kültürler arası buluşma:

Kutlamanın festival boyutu, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle ön plana çıktı. Farklı ülkelerden ve yörelerden gelen ekipler, müzik ve danslarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda büyük ilgi topladı; izleyiciler sık sık alkışlarla destek verdi. Gösteriler sonunda Kaymakam Doğukan Koyuncu ve Belediye Başkanı Serkan Sak halk oyunları ekiplerine anı hediyeleri verdi.

Programın ardından Başkan Sak, konuk ekipleri makamında ağırlayarak samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Sak, festivale renk katan ve farklı kültürler arasında gönül köprüleri kurulmasına katkı sağlayan tüm halk oyunları ekiplerine teşekkür etti.

3 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri, Sındırgı’nın bağımsızlık mücadelesinin 104 yıllık gururunu kuvayı milliye ruhu ve festival coşkusuyla bir araya getirerek hem anma hem de kültürel paylaşım niteliği taşıyan bir gün olarak tamamlandı.

SINDIRGI’NIN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

SINDIRGI’NIN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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