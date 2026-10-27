Kazak tünelleri çıkışında devrilen otobüs: yedek şoför öldü, 7 kişi yaralandı

Kazak tünelleri çıkışında otobüs devrildi

Isparta-Antalya karayolunda, Kazak tünelleri çıkışında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza koşulları ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, aracın alt kısmında uyuduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme yetkililerce sürdürülüyor.

İlk müdahale ve soruşturma:

Olay yerine ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Emniyet ve jandarma ekipleri ise bölgedeki güvenlik önlemlerini alıp olay yeri incelemesi ile delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerden gelen bilgilere göre ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yol bakım-onarım çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki trafik akışının yetkililerin yönlendirmesiyle düzenlendiği aktarılıyor.

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı