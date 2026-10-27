Kepez'de geceyi parçalayan hortum şantiyeyi enkaza çevirdi

Kepez'te hortumun bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece Mazı Dağı seyir terasında başlayan hortum, önüne aldığı her şeyi yıkarak ilerledi. Seyir terasında masa, sandalye ve kamelyaları yerinden söken hortum, daha sonra yakındaki bir inşaat sahasına ulaşarak büyük çaplı yıkıma neden oldu.

Olayın seyri:

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Mazı Dağı seyir terasında başladı. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde hortumun dinlenme alanındaki şemsiye, masa ve çöp konteynerlerini savurduğu, alandaki ağaç ve kamelyaları yerinden söktüğü görüldü. Hortum daha sonra yol üzerinde ilerleyerek önüne aldığı her şeyi ezdi; yol kenarındaki demir bariyerleri dahi ezilerek geçti.

İlerleyen hortum inşaat sahasına giriş yaptı ve burada bulunan tonlarca ağırlıktaki kule vincini devirdi. Ardından sahada bulunan iki konteyneri yerinden koparıp metrelerce öteye fırlattı. Konteynerlerin içinde ve çevrede bulunan işçiler etrafa savrulurken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma ve can kayıpları:

Olay yerine ulaşan ekipler, hortumun savurduğu konteynerlerin çevresinde arama kurtarma çalışması yürüttü. Yapılan müdahaleler sonucunda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ölen işçilerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayrıca haber metninde verilen bilgilere göre 4 kişi gözaltına alındı. Ağır hasar gören şantiye alanında konteynerlerin parçalandığı ve vinç ile çevre ekipmanlarının devrildiği görüldü.

Görüntüler ve yerel etkiler:

Seyir terasında görevli personel tarafından kaydedilen görüntüler, bölgedeki panik anlarını ve hortumun tesis üzerindeki etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde tahribatın boyutu netleşirken, park alanındaki ağaçlar, kamelyalar, oturma grupları ve çöp kutularının yerlerinden sökülmüş halde olduğu görüldü.

Yetkililer, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına öncelik verildiği aktarıldı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve savcılık işlemleri takip ediliyor.

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