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Çocukların gündemi sürdürülebilirlik oldu: MTK öğrencileri iklim zirvesinde çözüm önerileri sundu

MTK Muğla Teknoloji Koleji öğrencileri, Çocuk İklim Zirvesi'nde yeniden kullanım, kompost, okul kıyafeti paylaşımı ve arı yaşam alanı koruma önerdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çocukların gündemi sürdürülebilirlik oldu: MTK öğrencileri iklim zirvesinde çözüm önerileri sundu

Çocuk İklim Zirvesi Muğla buluşması:

Millî Eğitim Bakanlığı'nın COP31 kapsamındaki çalışmaları doğrultusunda düzenlenen Çocuk İklim Zirvesi Muğla Buluşması, Muğla ve çevre ilçelerden gelen öğrencileri bir araya getirdi. "Benim İlim, Benim Geleceğim" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yaşadıkları çevrenin sorunlarını kendi gözlemleriyle ortaya koydu ve iklim değişikliğiyle mücadelede çocukların üstlenebileceği sorumlulukları tartıştı.

MTK öğrencilerinin katkıları:

MTK Muğla Teknoloji Koleji öğrencileri, öğretmen Aylin Bal rehberliğinde katıldıkları çalıştayda sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci ekseninde hazırladıkları sunumu paylaştı. Sunumda özellikle yeniden kullanımın yaygınlaştırılması, organik atıkların kompost yoluyla değerlendirilmesi, okul kıyafetlerinin paylaşılması ve arıların yaşam alanlarının korunması gibi, günlük yaşama doğrudan entegre edilebilecek öneriler ön plana çıktı.

Günlük adımların güçlendirilmesi:

Öğrenciler, çevrenin korunmasının sadece büyük projelerle mümkün olmadığı; bireylerin her gün atacağı küçük adımların da sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağı mesajını verdi. Sunum ve tartışmalarda vurgulanan öneriler, okul ve aile ortamında uygulanabilecek pratik çözümler olarak değerlendirildi. Etkinlik, çocukların iklim gündeminde aktif rol almasının önemini ve yerel gözlemlerle geliştirilen fikirlerin politika yapımına nasıl katkı verebileceğini ortaya koydu.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ COP31 KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN ÇOCUK İKLİM...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ COP31 KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN ÇOCUK İKLİM ZİRVESİ MUĞLA BULUŞMASI, FARKLI İLÇELERDEN ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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