Dolar 49,7845 +0,02%
Euro 55,5377 -0,21%
Bist 11.134,22 -0,16%
Altın Gram 6.414,44 -0,77%
EUR/USD 1,1143 -0,32%
Brent Petrol 111,39 +0,59%
--°

İzmir'de kaygan zeminde savrulan tır bariyerlere çarptı, devrilmekten kurtuldu

İzmir Çevreyolu Bayraklı tünellerinde yağışla kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak devrilmekten son anda kurtuldu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmir'de kaygan zeminde savrulan tır bariyerlere çarptı, devrilmekten kurtuldu

kaza anı görüntülendi:

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yağışın etkisiyle ıslanan zeminde kontrolden çıkan tır, önce savruldu ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. O anlar, tırın arkasında seyreden başka bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün İzmir Çevreyolu Bayraklı tünelleri mevkisinde meydana geldi. Görüntülerde tırın kayarak savrulması ve bariyerlere çarpma anı net biçimde görülüyor; araç devrilmekten son anda kurtuldu.

kazanın gelişimi ve yol koşulları:

Edinilen bilgilere göre yağmurun etkisiyle yol yüzeyi kayganlaştı ve sürücünün direksiyon hakimiyeti bozuldu. Önce kontrolün kaybedildiği, ardından araç suyunun savrulup bariyerlere çarptığı görüntülerde açıkça görülüyor. Çarpmanın şiddeti, tırın devrilmesini engelledi ancak olayın risk düzeyini ortaya koydu.

İzmir Çevreyolu Bayraklı tünelleri civarındaki sürüş koşullarının yağışlı havalarda tehlike oluşturduğu, söz konusu görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı.

görüntülerin önemi ve trafik uyarısı:

Kaza anını kaydeden araç içi kamerası, olayın nasıl geliştiğinin tespit edilmesine katkı sağlıyor. Bu tür kayıtlar, hem soruşturma hem de benzer kazaların önlenmesi için değerli veri niteliği taşıyor.

Yetkililer ve trafik güvenliği uzmanları, yağışlı havalarda hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması ve dikkatli fren kullanımının hayati önemde olduğunu sıkça hatırlatıyor. Bu olay da, yol kullanıcılarına tedbirleri artırma çağrısı niteliğinde.

Kontrolden çıktı, devrilmekten son anda böyle kurtuldu

Kontrolden çıktı, devrilmekten son anda böyle kurtuldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gevaş'ta yakıt tankerinin çarptığı otomobilde iki genç hayatını kaybetti
images

Şile’de sağanak evleri suya boğdu: üç kardeşin tek katlı evinde mahsur anları
images

Tuzla'da kamyonun kazaya karışmadığı ve belediye ekiplerinin yaralıya müdahale e...
images

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyağaç başkanından Şeniz Doğan'a destek ve hukuka saygı çağrısı

Gevaş'ta yakıt tankerinin çarptığı otomobilde iki genç hayatını kaybetti

Stadyumda aile sıcaklığı: Niğde'de kadın ve çocuklara ücretsiz maç hakkı

Şile’de sağanak evleri suya boğdu: üç kardeşin tek katlı evinde mahsur anları

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı