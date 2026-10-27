İzmir'de kaygan zeminde savrulan tır bariyerlere çarptı, devrilmekten kurtuldu

kaza anı görüntülendi:

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yağışın etkisiyle ıslanan zeminde kontrolden çıkan tır, önce savruldu ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. O anlar, tırın arkasında seyreden başka bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün İzmir Çevreyolu Bayraklı tünelleri mevkisinde meydana geldi. Görüntülerde tırın kayarak savrulması ve bariyerlere çarpma anı net biçimde görülüyor; araç devrilmekten son anda kurtuldu.

kazanın gelişimi ve yol koşulları:

Edinilen bilgilere göre yağmurun etkisiyle yol yüzeyi kayganlaştı ve sürücünün direksiyon hakimiyeti bozuldu. Önce kontrolün kaybedildiği, ardından araç suyunun savrulup bariyerlere çarptığı görüntülerde açıkça görülüyor. Çarpmanın şiddeti, tırın devrilmesini engelledi ancak olayın risk düzeyini ortaya koydu.

İzmir Çevreyolu Bayraklı tünelleri civarındaki sürüş koşullarının yağışlı havalarda tehlike oluşturduğu, söz konusu görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı.

görüntülerin önemi ve trafik uyarısı:

Kaza anını kaydeden araç içi kamerası, olayın nasıl geliştiğinin tespit edilmesine katkı sağlıyor. Bu tür kayıtlar, hem soruşturma hem de benzer kazaların önlenmesi için değerli veri niteliği taşıyor.

Yetkililer ve trafik güvenliği uzmanları, yağışlı havalarda hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması ve dikkatli fren kullanımının hayati önemde olduğunu sıkça hatırlatıyor. Bu olay da, yol kullanıcılarına tedbirleri artırma çağrısı niteliğinde.

Kontrolden çıktı, devrilmekten son anda böyle kurtuldu