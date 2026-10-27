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kepez'de hücre hortum konteynerleri savurdu: dört işçi hayatını kaybetti

Antalya Kepez'de gece saat 23.00 civarında ortaya çıkan hücre hortum, iki konteyneri parçalayarak 4 işçinin ölümüne ve 1 işçinin yaralanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

kepez'de hücre hortum konteynerleri savurdu: dört işçi hayatını kaybetti

Kepez'de şantiyeyi vuran hortumun ayrıntıları

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir şantiyede dün gece saat 23.00 sıralarında aniden oluşan hücre hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu. Olayda dört işçi hayatını kaybetti, bir işçinin ise tedavisi sürüyor.

şantiyede yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre hortum konteynerlerin metal gövdelerini parçalayacak kadar güçlüydu. Bir işçi olay yerinde hayatını kaybederken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan üç işçi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şantiyedeki konteyner parçalarının ve demir ranza bölümlerinin 100 metreyi aşkın mesafeye savrulduğu, bir vincin de devrildiği kaydedildi. Olay sırasında aynı bölgede bulunan bir okulun çatısına da zarar geldi.

Olay yerine gece boyunca emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti ve arama-kurtarma çalışmaları ile delil tespiti sürdü. Antalya Valisi Hulusi Şahin olay yerinde inceleme yaparak, kentin diğer noktalarında benzer bir ihbar olmadığını; bunun bölgesel bir hücre hortum olduğunu belirtti.

mahalle sakinlerinin tanıklıkları:

Yakınlardaki site ve mahalle sakinleri olay anını canlı tanıklıklarla anlattı. Bir genç, telefonla konuştuğu sırada "bir anda her şey uçmaya başladı" diyerek camlarının kırıldığını ve vinç devrildiğini söyledi. Site sakini Nedim Ünver ise fırtına ve gürültüyü "hayatım boyunca böyle bir gürültü duymadım, uçak sesi gibiydi" sözleriyle ifade etti ve konteyner parçalarının kendi site bahçesine kadar ulaştığını aktardı.

Tanıklar, olayın kısa sürdüğünü, panik ve bağrışmaların ardından çevredekilerin yardıma koştuğunu belirtti. Bölge sakini anlatımlarında işçilerin aynı yerde sürekli kaldıkları ve çevrenin olayın etkisiyle adeta felç olduğu vurgulandı.

Olay sonrası polis ekiplerinin şantiye ve inşaat yetkililerinden 4 kişinin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına aldığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor ve olayın teknik sebepleri ile ihmallerin olup olmadığı yönünde incelemeler sürüyor.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri netleşti: İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç, Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim olayda yaşamını yitirdi. Bölge halkı ve yetkililer, hem can kayıplarının hem de malzeme hasarının boyutunu değerlendiriyor.

FELAKETİN BOYUTU GÜNDÜZ SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKTI. HORTUMUN VURDUĞU ŞANTİYEDEKİ KONTEYNERLERİN 100...

FELAKETİN BOYUTU GÜNDÜZ SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKTI. HORTUMUN VURDUĞU ŞANTİYEDEKİ KONTEYNERLERİN 100 METREYİ AŞKIN UZAKLIKTAKİ ALANA GÖZLENDİ. YİNE İŞÇİLERİN KALDIKLARI KONTEYNERLERDEKİ DEMİR RANZALAR DA BİR SİTENİN BAHÇESİNE SAVRULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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