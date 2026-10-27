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Deriner barajında gökyüzüne umut: meme kanserinde erken teşhise çağrı

Artvin'de Deriner Barajı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve gönüllüler gökyüzüne balon bıraktı; etkinlik KETEM'e başvuru ve erken teşhisin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Deriner barajında gökyüzüne umut: meme kanserinde erken teşhise çağrı

Deriner Barajı'nda balonlarla farkındalık

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Artvin Şube Başkanlığı tarafından, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin en yüksek gövdeli ikinci barajı olan Deriner Barajında gerçekleştirildi. Öğrenciler, gönüllüler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte katılımcılar baraj gövdesinde bir araya gelerek meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

etkinliğin mesajı:

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Yunus Arslan, amaçlarının meme kanserine karşı farkındalığı artırmak olduğunu belirtti. Arslan, "Kadınlarımıza, herhangi bir şikâyetleri olmasa ve kendilerinde bir şey hissetmeseler dahi mamografi çektirmek üzere KETEM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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