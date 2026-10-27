Hasköy'de toprak anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü

Olayın gelişimi:

Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı iddiası üzerine meydana gelen silahlı saldırıda emekli polis İ.B. hayatını kaybetti, kardeşi, yengesi ve iki yeğeni ise yaralandı.

İddiaya göre İ.B., kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve girerek ateş açtı. Olayda kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen İ.B. aynı silahla intihar etti.

Yaralıların durumu:

Olay yerine gelen ekipler İ.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan dört kişi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yetkililer, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Soruşturma:

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Yetkililer, toprak anlaşmazlığının neden ve kapsamını araştırıyor, ifadeler alınmaya devam ediyor.

Hasköy'de toprak kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı