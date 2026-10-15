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Hassa'da gülkent kavşağında trafik kazası: Tofaş hurdaya döndü, dört yaralı

Hassa Gülkent kavşağında iki otomobil çarpıştı; Fiat Tofaş hurdaya döndü, dört yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:11

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hassa'da gülkent kavşağında trafik kazası: Tofaş hurdaya döndü, dört yaralı

Hassa'da gülkent kavşağında trafik kazası: Tofaş hurdaya döndü, dört yaralı

Hatay - Gaziantep kara yolu Hassa ilçesi Gülkent kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, çarpışan araçlardan birinin 31 APU 409 plakalı Fiat Tofaş olduğunu ve bu aracın hurdaya döndüğünü bildirdi.

yaralıların kurtarılması ve müdahale:

Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaralıları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada toplam dört kişi yaralandı; yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

polis incelemesi ve süreç:

Olayın ardından polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Çarpışmaya karışan diğer aracın plakası 33 ARF 082 olarak kaydedildi ve soruşturma sürüyor.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin değerlendirmelerin olay yerindeki tespitler ve alınan ifadeler doğrultusunda yapılacağını açıkladı.

HATAY’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. KAZADA ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE...

HATAY’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. KAZADA ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE TOFAŞ’IN HURDAYA DÖNMESİYSE DİKKAT ÇEKTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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