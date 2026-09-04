Hastanede dayanışma köprüsü: minik eller mağazası hizmete girdi

Minik Eller Mağazası hizmete girdi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, tedavi gören kimsesiz ve maddi imkânları yetersiz çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirilen Minik Eller Mağazası törenle açıldı. Açılışa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve hastane personeli katıldı. Kurdele kesiminin ardından mağaza hizmet vermeye başladı.

amaç ve kapsamı:

Projenin temel hedefi, hastanede tedavi sürecinde olan çocukların temel gereksinimlere kolay ve onurlu biçimde erişmesini sağlamak. Mağazada kullanılmamış kıyafet, ayakkabı, çocuk bezi, hijyen setleri ve oyuncak gibi malzemeler yer alacak. İhtiyaç sahibi aileler ve refakatçiler, gerekli malzemelere sağlık personeli aracılığıyla yönlendirilerek ücretsiz erişebilecek.

açılış töreni ve destekçiler:

Açılış konuşmasında Vali Dr. İdris Akbıyık, devletin şefkat elinin ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurguladı ve projeye emek veren idarecilere, sağlık çalışanlarına ile katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti. Mağazanın kurulmasında hastane personelinin ve yerel destekçilerin rolü öne çıktı; kurdele kesimiyle hizmet fiilen başlamış oldu.

Minik Eller Mağazası, yalnızca hastanedeki çocukların anlık ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine de katkı vermeyi amaçlıyor. Projenin sürdürülebilirliğinin, gönüllü katkılar ve kurum içi koordinasyonla sağlanması planlanıyor.

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖREN KİMSESİZ VE MADDİ İMKÂNLARI YETERSİZ ÇOCUKLARIN TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ‘MİNİK ELLER MAĞAZASI’, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ.