Küçük üreticinin yükü hafifledi: Manisa'da çilekçilere malç naylonu desteği

Manisa büyükşehir'den Osmancalı'daki çilekçilere malç desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde çilek üretimi yapan 20 üreticiye yüzde 75 hibe oranıyla malç naylonu temin etti. Destek, üreticilerin artan girdi maliyetlerini hafifletmek ve dikim sezonuna zamanında katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Yerel taleple hızla uygulamaya alındı:

Osmancalı'da düzenlenen Çilek Festivali sonrasında üreticilerden gelen talep kısa sürede karşılandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen malç naylonları, düzenlenen programla 20 üreticiye teslim edildi. Programa Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Osmancalı Mahallesi Muhtarı Bekir Akdeniz katıldı.

Hedef küçük üreticinin sürdürülebilirliği:

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta destek hakkında, uygulamanın üreticilerin talebi doğrultusunda başladığını ve önceliklerinin küçük üreticiler olduğunu vurguladı. Usta, Osmancalı'daki üretimin genellikle aile bütçesine katkı amacıyla yaklaşık 1 dönümlük küçük alanlarda yapıldığını belirtti.

Usta, daha önce Salihli ve Köprübaşı ilçelerinde benzer desteklerin uygulandığını, Osmancalı'daki talepten sonra işlemlerin hızla tamamlandığını ve malçların dikim sezonuna yetiştirildiğini ifade etti. Destekte üreticilerin %25 katkı payı ödediği, kalan kısmın ise hibe ile karşılandığı bildirildi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi arasındaki iş birliğinin üreticilere somut katkı sağladığını belirterek, Başkan Besim Dutlulu, Kırsal Hizmetler Dairesi ve ekibine teşekkür etti. Doğan, üreticiler için bol ve bereketli bir hasat dönemi dilediğini söyledi.

Osmancalı Mahallesi Muhtarı Bekir Akdeniz ve malç naylonu desteğinden yararlanan çilek üreticileri, artan maliyetler karşısında sağlanan desteğin kendileri için önemli olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNUSEMRE İLÇESİ OSMANCALI MAHALLESİ’NDE ÇİLEK ÜRETİMİ YAPAN 20 ÜRETİCİYE YÜZDE 75 HİBEYLE MALÇ NAYLONU DESTEĞİ SAĞLADI. ÜRETİCİLERDEN GELEN TALEP ÜZERİNE DİKİM SEZONUNA YETİŞTİRİLEN DESTEKLE KÜÇÜK ÜRETİCİLERİN GİRDİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR.