Dolar 48,4336 +0,04%
Euro 56,3246 +0,04%
Bist 14.062,63 +0,93%
Altın Gram 7.041,23 -0,40%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,55 +0,03%
--°

Turgutlu'da miniklere ücretsiz kış eğitimi: ÇKSM'lerde yeni dönem 14 eylül'de başlıyor

Turgutlu Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde 3-5 yaş çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme ile kış dönemi 14 Eylül'de başlıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Turgutlu'da miniklere ücretsiz kış eğitimi: ÇKSM'lerde yeni dönem 14 eylül'de başlıyor

kış dönemi eğitimleri 14 eylül'de başlıyor:

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri (ÇKSM) kış dönemi eğitimlerine hazırlanıyor. 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak programlar, 3-5 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz okul öncesi eğitim ile birlikte üç öğün beslenme imkânı sunuyor. Mustafa Kemal ve Albayrak mahallelerinde hizmet veren merkezlerde yeni dönemin hazırlıkları tamamlandı.

eğitim programı ve faaliyetler:

Merkezlerde sunulan programlar, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyecek biçimde planlandı. Okul öncesi eğitimin yanı sıra resim, el sanatları, müzik, drama, spor ve jimnastik gibi etkinliklerle minik öğrencilerin gelişimi hedefleniyor. Eğitimler hem bilgi kazandırmayı hem de çocukların yaratıcı, motor ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

kayıtlar ve başvuru bilgileri:

Yeni dönem kayıt işlemleri başladı. Kayıtlar Mustafa Kemal ve Albayrak mahallelerindeki merkezlerde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında yapılıyor. Bilgi ve kayıt için Mustafa Kemal Mahallesi ÇKSM: 0236 313 48 05, Albayrak Mahallesi ÇKSM: 0236 313 48 23 numaralı telefonlardan başvuru sahiplerine ayrıntılı yönlendirme sağlanıyor.

belediyenin vurguları:

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, çocukların erken yaşta nitelikli eğitimle buluşmasının önemine dikkat çekti. Maliz, “Çocuklarımızın erken yaşlarda nitelikli eğitimle buluşmasını, sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde sunduğumuz ücretsiz okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme desteğiyle hem çocuklarımızı destekliyor hem de ailelerimizin yanında oluyoruz. Kış döneminin minik öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

TURGUTLU BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİNDE KIŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ...

TURGUTLU BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİNDE KIŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR. 3-5 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE ÜÇ ÖĞÜN BESLENME İMKANI SUNULAN MERKEZLERDE YENİ DÖNEM KAYITLARI DA BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eğitime destek devam: Kepez'ten üniversite öğrencilerine karşılıksız burs
images

Yüzde 25 sınırına uyulmadığı iddiasıyla 23 vakıf üniversite denetime alındı
images

arkas ve bau iş birliğiyle sektör odaklı sürdürülebilir lojistik dersi başlıyor
images

Hakkari'de din görevlileriyle buluşmada üç öncelik öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe'de hedef derbi galibiyeti

Hastanedeki miyom ameliyatı sonrası adalet arayışı: aile ATK raporuna umut bağladı

Turunç Masa ağustosta yoğun mesaisini tamamladı: binlerce başvuru takip edildi, memnuniyet yükseldi

Yeni başlangıç: Kartepe kent konutlarında 144 ailenin anahtar teslimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı