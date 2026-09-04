Turgutlu'da miniklere ücretsiz kış eğitimi: ÇKSM'lerde yeni dönem 14 eylül'de başlıyor

kış dönemi eğitimleri 14 eylül'de başlıyor:

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri (ÇKSM) kış dönemi eğitimlerine hazırlanıyor. 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak programlar, 3-5 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz okul öncesi eğitim ile birlikte üç öğün beslenme imkânı sunuyor. Mustafa Kemal ve Albayrak mahallelerinde hizmet veren merkezlerde yeni dönemin hazırlıkları tamamlandı.

eğitim programı ve faaliyetler:

Merkezlerde sunulan programlar, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyecek biçimde planlandı. Okul öncesi eğitimin yanı sıra resim, el sanatları, müzik, drama, spor ve jimnastik gibi etkinliklerle minik öğrencilerin gelişimi hedefleniyor. Eğitimler hem bilgi kazandırmayı hem de çocukların yaratıcı, motor ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

kayıtlar ve başvuru bilgileri:

Yeni dönem kayıt işlemleri başladı. Kayıtlar Mustafa Kemal ve Albayrak mahallelerindeki merkezlerde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında yapılıyor. Bilgi ve kayıt için Mustafa Kemal Mahallesi ÇKSM: 0236 313 48 05, Albayrak Mahallesi ÇKSM: 0236 313 48 23 numaralı telefonlardan başvuru sahiplerine ayrıntılı yönlendirme sağlanıyor.

belediyenin vurguları:

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, çocukların erken yaşta nitelikli eğitimle buluşmasının önemine dikkat çekti. Maliz, “Çocuklarımızın erken yaşlarda nitelikli eğitimle buluşmasını, sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde sunduğumuz ücretsiz okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme desteğiyle hem çocuklarımızı destekliyor hem de ailelerimizin yanında oluyoruz. Kış döneminin minik öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

TURGUTLU BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİNDE KIŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR. 3-5 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE ÜÇ ÖĞÜN BESLENME İMKANI SUNULAN MERKEZLERDE YENİ DÖNEM KAYITLARI DA BAŞLADI.