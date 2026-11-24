Olayın ayrıntıları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu, hasta taşıyan bir ambulansın ilerlemesini engelledi. Hasta taşıyan ambulans, hastaneye sadece metreler kala karşılaşılan yoğun araç trafiği nedeniyle güçlükle hareket etti.

Edinilen bilgiye göre yolun kapanması ve araçların açmaması sonucu ekipler geçiş sağlamakta zorlandı. Olay anında ambulans içinde bulunan hastanın durumu hakkında kurum tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ambulansın müdahalesi ve sürücünün çabası

Ambulans sürücüsü, ulaşımı sağlamak için uzun süre siren çalarak diğer sürücülerden yol istedi. Sürücünün uyarılarına rağmen trafik kısa sürede açılmayınca ekipler beklemek zorunda kaldı. Bu süreç, sağlık ekiplerinin zaman kazanma fırsatlarını sınırladı.

Trafikte yaşanan aksama

Trafiğin kilitlenmesi nedeniyle ambulansın hastaneye ulaşımında güçlük yaşandığı belirtildi. Olay, acil ulaşım gerektiren vakalarda trafik düzeninin önemini ve acil araçlara öncelik verilmesinin gerekliliğini bir kez daha gösterdi.

ESKİŞEHİR (İHA) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YAKINLARINDA SABAH SAATLERİNDE OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU NEDENİYLE BİR AMBULANS İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.