Kocaeli'de araç motorunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Gebze-Dilovası güzergahında seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yavru bir kedi mahsur kaldı. Sürücü Emrah Erdoğan, araçtan gelen ses üzerine aracı emniyet şeridine çekip kaputu açarak kontrol etti.

olayın gelişimi:

İlk anda sesin arka koltuktaki mesai arkadaşlarının cep telefonundan geldiğini zanneden Erdoğan, kısa süre sonra sesin araçtan geldiğini fark etti. Yapılan kontrolde yavru kedinin sağ ön tekerleğin çamurluk kısmında sıkıştığı tespit edildi. Erdoğan ve mesai arkadaşları yaklaşık bir saat boyunca kediyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

kurtarma çalışması ve sonuç:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bulunduğu yerden çıkmamak için direnen yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu kedi güvenli şekilde çıkarıldı.

Kurtarılan yavru kedi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya salındı. Olayda söz konusu aracın plakasının 41 AYP 529 olduğu kaydedildi.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK YARIM SAATLİK ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.