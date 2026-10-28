Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

Hatay'da bayraklar geçici olarak indirildi:

Hatay'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle kent genelindeki bayraklar, zarar görmelerini önlemek amacıyla geçici olarak indirildi. Yapılan çalışmalarda bayraklar koruma altına alındı ve yeniden göndere çekilme işleminin hava koşulları normale döndüğünde gerçekleştirileceği bildirildi.

alınan önlemler:

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda bayrakların zarar görmemesi için toplandığı ve uygun şekilde korumaya alındığı kaydedildi.

yeniden göndere çekilme planı:

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesinin ardından bayrakların yeniden göndere çekilerek dalgalandırılacağını açıkladı. Alınan bu tedbirlerin bayrakların fiziki bütünlüğünü korumaya yönelik olduğu vurgulandı.

HATAY’DA FIRTINA NEDENİYLE BAYRAKLAR GEÇİCİ OLARAK İNDİRİLDİ.