Trafik kazasında şehit düşen polis Tayfun Akalan'ın babaevine acı haber ulaştı

Şehadet haberi babaevine ulaştı:

Van'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Polis Memuru Tayfun Akalan'ın şehadet haberi, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı.

Akalan, Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliydi. Acı haberin ardından ailenin yaşadığı sokak Türk bayraklarıyla donatıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Mahallede taziye ve anma programı:

Evde Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Akalan'ın arkadaşları ve vatandaşlar taziye ziyaretinde bulundu. Komşular ve güvenlik görevlileri aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye çadırı ve bayraklarla donatılan sokakta, mahalle sakinleri acılı aileye destek vermek üzere bir araya geldi.

Resmî taziye mesajı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun".

VAN'DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHİT POLİS MUSTAFA AKALAN'IN ŞEHADET HABERİ ANKARA'DAKİ BABAEVİNE ULAŞTI.