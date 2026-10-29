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Kırsal konutların inşa süreci Hatay'da masaya yatırıldı

Hatay'da Vali Yardımcısı Resul Yıldırım başkanlığındaki toplantıda AFAD yetkilileri kırsal afet konutlarının yapım süreci ve mevcut durumu değerlendirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 00:20

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EDİTÖR: Emre Koç

Kırsal konutların inşa süreci Hatay'da masaya yatırıldı

Kırsal afet konutları süreci masaya yatırıldı

Hatay'da deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları kapsamında, kırsal afet konutlarının mevcut durumu ve yapım süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Resul Yıldırım başkanlık etti; AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Elif Bağ, AFAD Projelendirme ve Yapım İşleri Daire Başkanı Levent Uçarlı, AFAD İl Müdürü Kutbettin Akman, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

toplantıda konuşulan öncelikli konular:

Katılımcılar, kentin yeniden ihya, inşa ve imar süreci çerçevesinde yürütülen çalışmaları ele aldı. Görüş alışverişinde kırsal afet konutlarının mevcut durumu, yapım aşamaları, saha raporları ve devam eden faaliyetlerin öncelikleri üzerinde duruldu. Toplantı, uygulamada karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının tartışılmasına odaklandı.

ilerleme ve koordinasyon adımları:

Yetkililer, yapım sürecinin hızlandırılması, altyapı ve kalite kontrollerinin eş zamanlı yürütülmesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda ayrıca takip mekanizmaları, sorumluluk dağılımı ve bilgilendirme süreçlerinin şeffaflaştırılması gerektiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili birimler mevcut faaliyetleri koordine etmeye devam edecek.

HATAY’DA KIRSAL AFET KONUTLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI...

HATAY’DA KIRSAL AFET KONUTLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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