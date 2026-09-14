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Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında

Hatay’da 2026-2027 eğitim yılı başladı; 360 binden fazla öğrenci, yaklaşık 22 bin öğretmen ve bin 566 kurum ders başı yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmen başladı. Kent genelinde 360 binden fazla öğrenci ve yaklaşık 22 bin öğretmen ile yeni dönem açıldı.

ilk gün programı:

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’ndeki Haydar Mursaloğlu İlkokulu’nda bir program düzenlendi. Programa katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı, sınıfları ziyaret edip sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

okul altyapısı ve devam eden çalışmalar:

Vali Masatlı, depremlerde kentteki eğitim kurumlarının önemli bölümünün zarar gördüğünü hatırlattı. Yürütülen çalışmalarla 254 okulun tamamlanarak eğitime kazandırıldığını, 47 okulun yapımının ise devam ettiğini belirtti.

Masatlı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın Hatay’da başlamasının mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bugün 360 binden fazla öğrencimiz, yaklaşık 22 bin öğretmenimiz ve bin 566 kurumumuzla eğitim öğretime hazır durumdayız. Eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte güzel bir eğitim öğretim dönemi geçireceğiz.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE BÜYÜK YIKIMIN YAŞANDIĞI HATAY’DA, REZERV ALANINDA İNŞA EDİLEREK...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE BÜYÜK YIKIMIN YAŞANDIĞI HATAY’DA, REZERV ALANINDA İNŞA EDİLEREK HİZMETE AÇILAN İLK OKUL OLAN HAYDAR MURSALOĞLU İLKOKULU, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU. HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI’NIN KATILDIĞI PROGRAMDA İLK DERS ZİLİ ÇALARKEN, KENT GENELİNDE DEPREM SONRASI 254 YENİ OKULUN HİZMETE GİRDİĞİ SÖYLEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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