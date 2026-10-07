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Hatay’da yakalanan şüpheli uyuşturucu suçundan 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezasıyla tutuklandı

Hatay polisi İskenderun’da yakaladığı Ö.D.'nin, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 5 ay 56 gün hapisle arandığını bildirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay’da yakalanan şüpheli uyuşturucu suçundan 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezasıyla tutuklandı

İskenderun'da yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi

Hatay polisinin çalışması sonucu İskenderun’da yakalanan Ö.D., hakkında kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunduğu için gözaltına alındı.

Olayın detayları:

Emniyet yetkilileri, Ö.D.’nin 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığını bildirdi. Şüpheli, yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanmak üzere gözaltına alındı.

Adli süreç:

Ö.D., emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İSKENDERUN’DA ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASINA YÖNELİK...

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İSKENDERUN’DA ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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