Hatay’da yakalanan şüpheli uyuşturucu suçundan 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezasıyla tutuklandı

İskenderun'da yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi
Hatay polisinin çalışması sonucu İskenderun’da yakalanan Ö.D., hakkında kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunduğu için gözaltına alındı.
Olayın detayları:
Emniyet yetkilileri, Ö.D.’nin 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığını bildirdi. Şüpheli, yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanmak üzere gözaltına alındı.
Adli süreç:
Ö.D., emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İSKENDERUN’DA ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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