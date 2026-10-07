Hatay’da yakalanan şüpheli uyuşturucu suçundan 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezasıyla tutuklandı

İskenderun'da yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi

Hatay polisinin çalışması sonucu İskenderun’da yakalanan Ö.D., hakkında kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 56 gün hapis cezası bulunduğu için gözaltına alındı.

Olayın detayları:

Emniyet yetkilileri, Ö.D.’nin 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığını bildirdi. Şüpheli, yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanmak üzere gözaltına alındı.

Adli süreç:

Ö.D., emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İSKENDERUN’DA ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.