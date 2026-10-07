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Bursa'da trafikte riskli yolculuk: kamyonet kapağına tutunan çocuk kamerada

Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde bir çocuk, seyir halindeki kamyonetin arkasına çıkarak arka kapağına tutundu ve güvenlik önlemi olmadan tehlikeli bir yolculuk yaptı; anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da trafikte riskli yolculuk: kamyonet kapağına tutunan çocuk kamerada

olayın ayrıntıları

Bursa'nın Özlüce Mahallesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına çıkan bir çocuk, aracın arka kapağına tutunarak ilerledi. Çocuğun araçta herhangi bir güvenlik tedbiri olmaksızın yolculuk yapması, trafikte bulunan diğer sürücüler ve çevredekilerin dikkatini çekti.

tehlike anları:

Çocuğun kamyonetin arka kapağına tutunarak seyretmesi muhtemel ani fren, viraj ya da dengesini kaybetme durumunda yola savrulma ve ağır yaralanma riski taşıyordu. Trafikteki diğer araçların arasında ilerleyen çocuk, olası bir kaza halinde ciddi tehlikeye maruz kalabilirdi.

görüntüler ve sonuç:

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tehlikeli yolculuk herhangi bir kaza olmadan sona ererken, kaydedilen görüntüler trafikte can güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililere ve ailelere yönelik uyarılar, benzer vakaların önlenmesi için hatırlatıldı.

BURSA’NIN ÖZLÜCE MAHALLESİ’NDE BİR ÇOCUK, SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN ARKASINA ÇIKARAK KAPAĞINA...

BURSA’NIN ÖZLÜCE MAHALLESİ’NDE BİR ÇOCUK, SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN ARKASINA ÇIKARAK KAPAĞINA TUTUNUP YOLCULUK YAPTI. TEHLİKELİ ANLAR, CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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