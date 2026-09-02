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Malatya coğrafi işaretlerini markaya dönüştürme ve yeni tescil hedefinde

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nın 53 coğrafi işaretli ürününü markalaştırıp yeni tescillerle sayıyı artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Malatya coğrafi işaretlerini markaya dönüştürme ve yeni tescil hedefinde

Malatya coğrafi işaretlerini markalaştırma yolunda

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde düzenlenen toplantıda, kentin yöresel değerlerinin korunması ve ekonomiye kazandırılması hedefleri ele alındı. Toplantı Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile "Malatya’daki Coğrafi İşaretli Ürünlerin Türkiye ve Yurtdışında Markalaşması ve Ticarileşmesi Projesi" başlığı altında gerçekleştirildi ve katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Sergi ve tescilin anlamı:

Toplantı öncesinde açılan sergide, 53 coğrafi işaret tescilli Malatya ürününün tanıtımı yapıldı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu ürünlerin şehrin tarihinden, kültüründen ve üretim emeğinden izler taşıdığını vurgulayarak, tescilin 'yolun sonu değil asıl yolculuğun başlangıcı' olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, tescil sonrası denetim, kalite standardının korunması, üretici eğitimi ve tüketicinin doğru ürünle buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Hedefler, tesciller ve iş birliği:

MTSO'nun üç ürüne tescil aldığını belirten Sadıkoğlu, bunların başında Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli Malatya Kayısısı geldiğini ve diğer iki ürünün Malatya Kağıt Kebabı ile Malatya Peyniri olduğunu açıkladı. Oda olarak farklı ürünler için tescil çalışmalarının sürdüğünü; ancak hedefin yalnızca sayı artırmak değil, ürünlerin değerini yükseltmek, kalitesini korumak, denetimini güçlendirmek ve dünya pazarlarında 'Malatya' markasını güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Toplantıda Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından coğrafi işaret süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Durak, AB tesciline sahip Malatya Kayısısı'nın uluslararası tanıtımı ve ihracatının artırılmasına yönelik özel çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

Etkinliğe; Malatya Vali Yardımcısı Furkan Alpay, Türk Patent ve Marka Kurumu Daire Başkanları Hakan Kızıltepe ve Salih Koca, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, TSO meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Toplantı karşılıklı takdimlerle sona erdi; Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak Başkan Sadıkoğlu'na coğrafi işaret ekosistemine katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve "Anadolu’nun Hazineleri Coğrafi İşaretler" kitabını takdim etti. Sadıkoğlu ise Türk Patent Başkanı'na Arslantepe Höyüğü'nden çıkarılan mühür tablosu, "Bir Asrın Tanığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası" kitabı ile AB coğrafi işaret tescilli Malatya Kayısısı'nı verdi.

BAŞKAN SADIKOĞLU: MALATYA’MIZIN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISINI ARTIRACAĞIZ

BAŞKAN SADIKOĞLU: MALATYA’MIZIN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISINI ARTIRACAĞIZ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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