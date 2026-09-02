Yangın zarar gören Kozağaç-Kavaklıdere yolu baştan sona yenilendi

Kozağaç-Kavaklıdere yolunda kapsamlı yenileme tamamlandı

Menteşe Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülen çalışmalar sonucu, 16 kilometrelik Kozağaç-Kavaklıdere arasındaki yol baştan sona yenilendi. Güzergâh, 2021 yılında yaşanan yangınlar nedeniyle ciddi şekilde hasar görmüş ve bazı kesimlerde trafiğe kapanma riski doğmuştu.

Çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında öncelikle yolun altyapı çalışmaları tamamlandı; ardından hat boyunca asfalt uygulamaları yapıldı. Yapılan müdahaleler, yolun taşkın, erozyon ve yüzey bozulmalarına karşı dayanıklılığını artırırken sürüş konforu ve güvenliği de iyileştirdi.

Belediye yetkililerinin açıklaması:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çalışmayla ilgili olarak yangınların ardından yolun ciddi bozulmalar yaşadığını ve hattın bazı bölümlerinin trafiğe kapatılma tehlikesi bulunduğunu belirtti. Köksal Aras, "2021’deki yangınların ardından Kozağaç-Kavaklıdere arasında bu yolda çok ciddi bozulmalar olmuştu. Hatta son noktada trafiğe kapatılması söz konusuydu. Büyükşehir Belediyemizle birlikte toplam 16 kilometrelik bu güzergâhı baştan sona yeniledik" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yenilenen yolun bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdiğini vurguladı. Ayrıca Menteşe genelinde benzer yol yenileme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi; belediye yetkilileri önümüzdeki dönemde de altyapı ve bakım işlerinin devam edeceğini belirtti.

Tamamlanan proje, yangının yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor ve bölge sakinleri ile ulaşım kullanıcılarının erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

MENTEŞE BELEDİYESİ İLE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE, KOZAĞAÇ-KAVAKLIDERE ARASINDAKİ 16 KİLOMETRELİK YOLDA YÜRÜTÜLEN YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.