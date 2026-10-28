Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,5667 +0,37%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.490,06 -0,58%
EUR/USD 1,1151 +0,18%
Brent Petrol 111,57 +1,97%
--°

Görele'de öğrenci servisi devrildi, 5 öğrenci hafif yaralandı

Görele’de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 öğrenci hafif yaralandı; Kaymakam hastanede öğrencileri ziyaret etti ve inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 19:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Görele'de öğrenci servisi devrildi, 5 öğrenci hafif yaralandı

kaza özet:

Giresun’un Görele ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis aracının yan yattığı bildirildi. Kazada 5 öğrenci hafif sıyrıklarla kurtuldu, olayda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

kaza yeri ve ilk müdahale:

Kaza, ilçeye bağlı Zıva Grup Yolu üzerindeki Yeşildere Beşirli mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, servis ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis yan yatarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencileri kontrol etti ve hafif yaralı olanlar hastaneye sevk edildi.

yetkililerin ziyaretleri:

Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Marancı ve Yazı İşleri Müdürü Ferdi Aydın kazaya karışan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Kaymakam Civelek, yetkililerden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak hem öğrencilere hem de ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

soruşturma:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde ve araçlarda oluşan maddi hasarın da inceleme kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

GÖRELE KAYMAKAMI İBRAHİM CİVELEK, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAKİR MARANCI VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ...

GÖRELE KAYMAKAMI İBRAHİM CİVELEK, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAKİR MARANCI VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ FERDİ AYDIN İLE BİRLİKTE KAZAYA KARIŞAN ÖĞRENCİLERİ TEDAVİ GÖRDÜKLERİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oltu'da kontrolü kaybeden araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
images

zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü: köpekler telef oldu, 2 araç enk...
images

Diyarbakır'da sahte temizlik üretim ağı çöktü: depoda 10 milyon liralık malzeme...
images

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü: köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında

Kırıkkale'de 103. yılda türkülerle coşku: Özlem Özdil sahnede

Diyarbakır'da sahte temizlik üretim ağı çöktü: depoda 10 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş