Görele'de öğrenci servisi devrildi, 5 öğrenci hafif yaralandı

kaza özet:

Giresun’un Görele ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis aracının yan yattığı bildirildi. Kazada 5 öğrenci hafif sıyrıklarla kurtuldu, olayda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

kaza yeri ve ilk müdahale:

Kaza, ilçeye bağlı Zıva Grup Yolu üzerindeki Yeşildere Beşirli mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, servis ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis yan yatarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencileri kontrol etti ve hafif yaralı olanlar hastaneye sevk edildi.

yetkililerin ziyaretleri:

Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Marancı ve Yazı İşleri Müdürü Ferdi Aydın kazaya karışan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Kaymakam Civelek, yetkililerden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak hem öğrencilere hem de ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

soruşturma:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde ve araçlarda oluşan maddi hasarın da inceleme kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

GÖRELE KAYMAKAMI İBRAHİM CİVELEK, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAKİR MARANCI VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ FERDİ AYDIN İLE BİRLİKTE KAZAYA KARIŞAN ÖĞRENCİLERİ TEDAVİ GÖRDÜKLERİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ.