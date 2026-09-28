Havaya ateş açtı, sığındığı tamirci dükkanında darp edildi

Olayın seyri:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi ara sokaklarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çevrede silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga sırasında elinde silah bulunan 15 yaşındaki Ö.Ü., olay yerinden kaçarak Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu tamircisine sığındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ö.Ü.'nün dükkân sahibine 'Abi kapıyı tut' diyerek bir rafın arkasına gizlendiği görüldü.

Görüntülerde öne çıkan detaylar:

Kısa süre sonra dükkâna giren kavganın diğer tarafındaki şahıslar, saklandığı raftan Ö.Ü.'yü yaka paça dışarı çıkardı. Havaya ateş açılan olayda elindeki silahı alınan Ö.Ü., şahıslar tarafından darp edildi. Görüntülerde ayrıca, elinden alınan silahın başka bir şahıs tarafından dükkândan çıkarıldığı anlar da yer aldı.

Son gelişmeler:

Olayın ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ü., tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucu şüphelileri gözaltına aldı ve bahse konu silahı ele geçirdi.

ESKİŞEHİR’DE 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA HAVAYA ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇARAK BİR DÜKKÂNA SIĞINMAYA ÇALIŞAN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KENDİSİNİ TAKİP EDEN ŞAHISLAR TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILDI. DARP EDİLEN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILIRKEN ARBEDE ANLARI DÜKKANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.