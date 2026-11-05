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Sivas OSB’de gündüz bakımevi projesi kadın istihdamını destekleyecek

Sivas Merkez 1. OSB'de kurulacak 100 çocuk kapasiteli gündüz bakımevi ve anaokulu, kadınların çalışma hayatına dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sivas OSB’de gündüz bakımevi projesi kadın istihdamını destekleyecek

projenin amacı ve paydaşları:

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Sanayi’de Okul Öncesi Eğitim Var - Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevi ve Anaokulu Projesi", Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına erişimini kolaylaştırmayı ve özellikle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

Proje, Sivas Valiliği öncülüğünde yürütülüyor; başvuru sahibi Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi, proje ortağı Sivas İl Özel İdaresi ve iştirakçi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yer alıyor.

tesis özellikleri:

Modern donanımla hizmete girmeye hazırlanan tesiste 100 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanmış 4 sınıf, yemek salonu, etkinlik ve gösteri merkezi, rehberlik odası ile idari birimler tesisin temel bileşenlerini oluşturuyor.

Tesis, çocukların gelişimini destekleyecek bahçe ve oyun alanlarıyla donatılacak ve güvenli, nitelikli okul öncesi eğitim ve bakım hizmeti sunmayı hedefliyor. Hizmetlerin yürütülmesi için öngörülen istihdam sayısı ise en az 24 personel şeklinde planlandı.

kadınların iş hayatına dönüşü ve beklenen etkiler:

Proje, sadece bakım hizmetine erişimi kolaylaştırmakla kalmayıp, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendiren bir sosyal kalkınma yatırımı niteliği taşıyor. Çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle çalışamayan veya işinden ayrılmak zorunda kalan kadınların yeniden istihdama kazandırılması amaçlanıyor; aynı zamanda çalışan kadınların iş ve aile yaşamı dengesini kurarak kariyerlerine daha az kesintiyle devam etmeleri bekleniyor.

OSB içinde erişilebilir ve nitelikli bir bakım hizmetinin varlığı, kadınların istihdam önündeki yapısal engellerden birini azaltacak, sanayi sektöründe kadın çalışanların varlığını güçlendirecek ve fırsat eşitliğini destekleyecek. Proje aynı zamanda bölgedeki işletmelerin çalışanlarını korumasına, iş gücü devamlılığını sağlamasına ve aile dostu uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunması öngörülüyor.

Yerel paydaşların katılımıyla hayata geçirilen bu girişimin, Sivas Merkez 1. OSB çevresinde hem çocukların nitelikli bakım ihtiyacını karşılaması hem de kadınların çalışma hayatına daha etkin katılımını teşvik etmesi bekleniyor.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) KAPSAMINDA...

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) KAPSAMINDA DESTEKLENEN "SANAYİ’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VAR-ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE ANAOKULU PROJESİ", SİVAS MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE ÇALIŞAN EBEVEYNLERİN ÇOCUK BAKIMINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI VE ÖZELLİKLE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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