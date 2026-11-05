Kutsal yolculuğa uygulamalı hazırlık: Sivas’ta 189 umreci bilgilendirildi

seminer hakkında:

Sivas İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uygulamalı umre hazırlık semineri, Sivas İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 18 günlük umre programı kapsamında, 6 gruptan oluşan 189 umreci seminere katıldı ve yolculuk öncesi bilgilendirildi.

eğitimin ana başlıkları:

Seminerde umre ibadetinin usul ve esasları anlatıldı; özellikle ihrama giriş, tavaf ve Safa ile Merve tepeleri arasındaki sa'y uygulamaları uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar bu uygulamalarla yolculuk öncesi pratik bilgiler edindi.

rehberlik ve destek:

İl Müftüsü Hasan Limon ile Müftü Yardımcısı Mehmet Koç katılımcılarla bir araya gelerek umre ibadetinin anlamı, uluslararası buluşma niteliği ve bu ibadetin sabır ile özveri gerektirdiğini vurguladı. Müftü Limon, din görevlilerinin umre süresince umrecilere her konuda destek sağlayacağını hatırlattı.

Seminer, uygulamalı gösterimler sayesinde katılımcıların yolculuk öncesi hazırlıklarını tamamlaması ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususları yerinde görerek öğrenmeleri amacıyla düzenlendi.

SİVAS’TA UMRE YOLCULARINA UYGULAMALI EĞİTİM