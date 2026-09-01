Büyükşehirle yeni bir sayfa açan 21 kadın mezun oldu

Aktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma bayramı coşkusu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı"nı tamamlayan 21 kadın, iki aylık yoğun eğitim sürecinin ardından sertifikalarını alarak mezuniyet sevincini paylaştı. 6 Temmuz - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kursun kapanış töreni, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezinde düzenlenen Okuma Bayramı ile yapıldı.

Eğitim süreci ve gösterilen performans:

Kursiyerler, iki aylık program boyunca okuma yazma becerilerini geliştirmek için düzenli derslere katıldı. Tören sırasında kürsüye çıkan kadınlar, yeni öğrendikleri okuma-yazma yeteneklerini sergileyerek kendi okudukları şiirler, İstiklal Marşı ve yöresel manilerle salondan büyük alkış aldı. Programın tamamlanması, katılımcıların günlük yaşamda daha bağımsız hareket edebilme ve sosyal hayatta aktif rol alabilme kapasitelerini güçlendirmesi açısından önem taşıyor.

Yetkililerin mesajları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, törende yaptığı konuşmada günümüzde okuma yazma bilmeyen tek bir yurttaş bırakmama hedeflerini vurguladı ve Aktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde elde edilen başarının kent genelindeki eğitim projelerine motivasyon sağladığını belirtti. Marım, "Önümüzdeki dönemde de kent genelinde tek bir vatandaşımızı dahi geride bırakmayacak şekilde eğitim projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca ise okuma yazma öğrenmenin yalnızca teknik bir kazanım olmadığını, aynı zamanda bireysel özgürlüğün temel adımı olduğunu söyledi. Sarıca, bu sürecin "harfleri yan yana getirmekten öte, hayatın her alanında daha güçlü durabilmek" olduğunu ve kursiyerlerin azminin cehalete karşı kazanç olduğunu vurguladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır da konuşmasında, kursiyerlerin ev ve aile sorumluluklarına rağmen derslere düzenli katılımlarını sağlayarak gösterdikleri fedakârlığı öne çıkardı ve kişisel sosyal gelişimi destekleyecek projelere devam edeceklerini ifade etti.

Tören ve kapanış:

Okuma Bayramı ve belge töreni duygusal anlara sahne oldu; kursiyerlerin sahnede okudukları metinler ve gösterdikleri performans salonu dolduranlardan büyük beğeni topladı. Tören sonunda başarılı kursiyerlere sertifikaları Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca tarafından takdim edildi.

Program, sertifika alan kursiyerlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eğitmenlere teşekkür etmesi ile toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Yetkililer, benzer kursların kent genelinde yaygınlaştırılacağını ve eğitim desteklerinin devam edeceğini belirtti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE PAMUKKALE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE AKTEPE KADIN YAŞAM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN "YETİŞKİNLER I. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI" TAMAMLANDI. YAKLAŞIK İKİ AY SÜREN YOĞUN EĞİTİM MARATONUNUN ARDINDAN SERTİFİKALARINI ALAN 21 KADIN, DÜZENLENEN OKUMA BAYRAMI İLE MEZUNİYET GURURU YAŞADI.