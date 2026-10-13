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Marmara OSB’de ortak irade dönemi: müteşebbis heyet oy birliğiyle seçildi

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine Sanayicileri Derneği'nin 2026 olağanüstü genel kurulunda, Marmara OSB müteşebbis heyeti önümüzdeki dört yıl için oy birliğiyle belirlendi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Berk Doğan

Marmara OSB’de ortak irade dönemi: müteşebbis heyet oy birliğiyle seçildi

Marmara OSB’de yeni dönem müteşebbis heyet kararı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Marmara Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucu teşekkülü Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine Sanayicileri Derneğinin 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, önümüzdeki dört yıl boyunca görev yapacak müteşebbis heyet üyeleri oy birliğiyle seçildi. Toplantıya dernek üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı.

toplantıya katılan isimler ve gündem:

Genel kurula katılanlar arasında Kemal Akar (Dernek Başkanı ve İMES Sanayi Sitesi Başkanı), Menderes Akar (Dernek Başkan Vekili ve Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı), Haydar Nuri Çolakoğlu (Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı) ile Şenol Telli (Dernek Yönetim Kurulu Üyesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve VEKMAR Yönetim Kurulu Başkanı) yer aldı. Toplantıda Marmara OSB’nin kuruluşundan bu yana kaydettiği ilerleme, devam eden altyapı çalışmaları ve planlanan projeler detaylı biçimde değerlendirildi.

Gündemde bölgenin yatırım potansiyelinin geliştirilmesi, sanayi faaliyetlerinin planlı yürütülmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri öncelikli konular olarak öne çıktı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda, bölgenin stratejik konumu ve yatırım ikliminin güçlendirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

altyapı, yatırım ve yüksek teknoloji odaklı hedefler:

Toplantıda vurgulanan temel hedefler arasında Marmara OSB’nin yüksek teknoloji ve makine ihtisası odağını sürdürmesi, modern sanayi altyapısını güçlendirerek çevreye duyarlı üretim anlayışını yaygınlaştırması yer aldı. Bu yönelimle bölgenin hem üretim kapasitesini artırması hem de sanayicilere uzun vadeli gelişim imkânları sunması amaçlanıyor.

Oy birliğiyle alınan müteşebbis heyet kararı, ortak irade, istişare ve iş birliğinin önemine işaret ederken; yeni dönemde yatırım hedeflerinin desteklenmesi ve planlanan projelerin kararlılıkla ilerletileceği taahhüt edildi.

küçük sanayi sitesi projesi ve beklenen katkılar:

Genel kurulun ardından Marmara OSB Bölge Müdürü Hakan Sönmez tarafından katılımcılara Küçük Sanayi Sitesi Projesi tanıtıldı. Sunumda projenin konumu, genel yapısı ve ticarete sağlayacağı katkılar ele alınarak, küçük ve orta ölçekli işletmelere modern, düzenli ve işlevsel çalışma alanları sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Projenin farklı ölçeklerdeki işletmeleri aynı üretim ve ticaret çevresinde buluşturarak işletmeler arası etkileşimi güçlendirmesi, Bandırma ve çevresinde ticari hareketliliği, ekonomik canlılığı ve istihdamı desteklemesi bekleniyor.

bölgesel ve ulusal düzeyde etkiler:

Marmara OSB’nin yüksek teknoloji, yerli üretim ve katma değerli yatırımlar odağındaki yapılanmasıyla Bandırma, Güney Marmara ekonomisi ve Türkiyenin üretim kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor. Faaliyete geçecek yeni yatırımların tedarik zincirleri, yan sanayi ve ticari hizmetlerde yaratacağı dinamizmle bölgesel sanayi ekosistemine güç katması bekleniyor.

Genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda Marmara OSB’nin, sanayicilerin ortak iradesiyle önümüzdeki dönemde Türkiye sanayisine katkı sağlayan öncü bir üretim merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

MARMARA OSB&#039;DE YENİ DÖNEMİN MÜTEŞEBBİS HEYETİ OY BİRLİĞİYLE BELİRLENDİ

MARMARA OSB'DE YENİ DÖNEMİN MÜTEŞEBBİS HEYETİ OY BİRLİĞİYLE BELİRLENDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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