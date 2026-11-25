Şap karantinası 102 mahallede sürüyor:

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası tarafından paylaşılan listeye göre kent genelinde şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina devam ediyor. Toplam 102 mahallede karantina uygulaması bulunuyor; bu mahallelerin dağılımı ilçe bazında farklılık gösteriyor.

Etkilenen ilçeler ve sayı dağılımı:

Paylaşılan listeye göre karantina uygulaması Efeler, Kuşadası, Köşk, Söke ve Koçarlı ilçelerindeki mahalleleri kapsıyor. Buna göre karantinanın devam ettiği mahallelerden 36'sı Efeler, 23'ü Kuşadası, 10'u Köşk, 26'sı Söke ve 7'si Koçarlı ilçesinde yer alıyor.

İlçe ilçe karantina kapsamındaki mahalleler:

Efeler (36 mahalle): Adnan Menderes, Ata, Armutlu, Aşağıkayacık, Baltaköy, Çayyüzü, Çeştepe, Dalama, Dalama-Yeniköy, Dereköy, Doğan, Emirdoğan, Gölcük, Gölhisar, Ilıcabaşı, İlyasdere, İmamköy, Karahayıt, Kenger, Kocagür, Kozalaklı, Kuyucular, Mesutlu, Musluca, Orta, Pınardere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Terziler, Umurlu, Yağcılar, Yılmazköy ve Zafer mahallelerinde karantina uygulaması sürüyor.

Kuşadası (23 mahalle): Alamescit, Bayraklıdede, Caferli, Camatik, Çamikebir, Cumhuriyet, Çınarköy, Dağ, Davutlar, Değirmendere, Ege, Güzelçamlı, Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Kadıkalesi, Kadınlar Denizi, Karaova, Soğucak, Türkmen, Yavansu, Yeniköy, Kirazlı ve Yaylaköy mahalleleri listede yer aldı.

Söke (26 mahalle): Ağaçlı, Merkez-Fevzipaşa, Merkez-Kemalpaşa, Merkez-Yenicent, Yamaç, Akçakaya, Arslan Yaylası, Avcılar, Bağarası, Bayırdamı, Burunköy, Çalıköy, Çalışlı, Demirçay, Güneyyaka, Güzettepe, Karaatlı, Karacahayıt, Kaygılı, Kisir, Nalbantlar, Özbaşı, Pamukçular, Sayrakçı, Sofular ve Yeniköy mahallelerinde karantina sürüyor.

Köşk (10 mahalle): Baklaköy, Beyköy, Çiftlikköy, Güzelyurt, Kızılcayer, Merkez-Alteylül, Merkez-Çarşı, Merkez-Serdaroğlu, Merkez-Soğukkuyu ve Ovakköy mahalleleri karantina kapsamında bulunuyor.

Koçarlı (7 mahalle): Haydarlı, Kızılkaya-Yörükler, Esentepe, Karadut, Kızılkaya, Yağanlı ve Kasaplı mahallelerinde karantina uygulamasının devam ettiği bildirildi.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KARANTİNA UYGULAMASI DEVAM EDEN MAHALLELER, AYDIN KASAPLAR VE CELEPLER ODASI TARAFINDAN PAYLAŞILDI. LİSTEYE GÖRE EFELER, KUŞADASI, KÖŞK, SÖKE VE KOÇARLI İLÇELERİNDE TOPLAM 102 MAHALLEDE KARANTİNA SÜRÜYOR.