Olayın gelişimi:

Trabzon'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışların ardından Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, Ağasar Deresinin ağzını kapattı; dere taşarak suyu karayoluna yönlendirdi. Sular, Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu göle çevirdi ve yolu ulaşıma kapattı.

Ekip müdahalesi ve ulaşım durumu:

Olayın ardından bölgedeki yetkililere bilgi verildiği bildirildi. Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, valilik ve büyükşehir belediyesi ekiplerine haber verildiğini açıkladı. Bölgedeki ulaşım çift yönlü olarak durdu; yetkililer sahada çalışma başlatmak üzere harekete geçti.

Hasar ve yerel etkiler:

Heyelanın etkisiyle bir evin yıkıldığı, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Dere ağzının kapanması sonucu oluşan su baskını karayolunda uzun süreli tahribata ve ulaşım aksamasına yol açtı. Yetkililerin saha değerlendirmesi ve müdahale planlaması devam ediyor; bölgedeki taşkın riski ve yol güvenliği öncelikli olarak ele alınacak konular arasında yer alıyor.

TRABZON’DA DÜNDEN BU YANA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR SONRASINDA BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ YEŞİLKÖY MAHALLESİNDE HEYELAN MEYDANA GELDİ. HEYELAN SONRASI KAYAN TOPRAK AĞASAR DERESİ’NİN AĞZINI KAPATINCA DERE SULARI ŞALPAZARI İLE BEŞİKDÜZÜ İLÇELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARAYOLUNA GÖLE DÖNDÜRDÜ. HEYELANDA BİR EVİN YIKILDIĞI VE ÇOK SAYIDA KÜÇÜK BAŞ HAYVANIN TELEF OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.