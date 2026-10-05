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Hekim milletvekili kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

Palu konvoyunda zincirleme kaza: yaralanan 4 kişiye konvoydaki hekim milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ilk müdahaleyi yaptı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:23

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hekim milletvekili kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

kaza ve ilk müdahale:

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu’nun konvoyunda zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı. Konvoyda yer alan ve aynı zamanda hekim kimliği taşıyan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, kazanın hemen ardından aracından inerek yaralılara müdahale etti.

milletvekilinin tıbbi müdahalesi:

Prof. Dr. Erol Keleş, olay yerinde yaralıların durumunu değerlendirip ilk yardım uyguladı ve hayati bulgularını kontrol etti. Sağlıkçı kimliğiyle müdahale eden Keleş, ambulanslar gelene kadar yaralılardan ayrılmadı ve gerektiğinde stabilizasyon sağlanmasını yönlendirdi.

diğer yetkililerin müdahalesi:

Kazanın hemen ardından konvoydaki diğer isimler de yardım için araçlarından indi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu olay yerinde yaralılara ve sağlık ekiplerine destek verdi, yaralıların sakinleştirilmesine ve güvenlik koordinasyonuna katkıda bulundu.

Haber verilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı ve durumları ilgili sağlık kurumları tarafından takip edildi.

ANKARA&#039;DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ROZETİ TAKILARAK AK PARTİ’YE KATILAN PALU...

ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ROZETİ TAKILARAK AK PARTİ’YE KATILAN PALU BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET SEPTİOĞLU’NUN DÖNÜŞ KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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