Kamil Yalova vefat etti

Eski Devlet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Yüksel Yalova'nın babası Kamil Yalova, 90 yaşında Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde hayatını kaybetti. Vefat haberi, aile ve yakın çevresinde derin üzüntü yarattı.

Cenaze bilgileri:

Cenazenin, 19 Kasım Perşembe günü ikindi namazını müteakip Karpuzlu'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.

Aile ve yerel bağlantılar:

Merhum Kamil Yalova, Karpuzlu Yeni Mahalle sakiniydi. Karpuzlu'da tanınan aile fertleri arasında yer alan ve ilçe esnaflarından biri olan Hüseyin Yalova'nın da babası olduğu bildirildi.

Yüksel Yalova, geçen yıl 1 Şubat 2025 tarihinde annesi Emir Yalova'yı kaybetmişti. Ailenin kısa süre içinde bir kez daha yaşadığı bu kayıp, yakın çevrede derin üzüntüye neden oldu.

Aile ve yetkililer tarafından taziye ve tören programına ilişkin ek duyurular yapılacağı belirtildi.

ESKİ DEVLET BAKANI VE TBMM BAŞKANVEKİLİ YÜKSEL YALOVA’NIN 90 YAŞINDAKİ BABASI KAMİL YALOVA, KARPUZLU İLÇESİNDE HAYATINI KAYBETTİ.