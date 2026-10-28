Heron'la havacılıkta verimlilik zaferi: iki ödülle uluslararası sahnede

Uluslararası tanınırlık ve iki ödül:

İGA İstanbul Havalimanı’nın katkı sunduğu HERON Projesi, Avrupa havacılığının dijital dönüşümünü ödüllendiren Digital European Sky Awards 2026 kapsamında Demonstrators Award ve People’s Choice Award olmak üzere iki ayrı ödüle layık görüldü. Proje, havalimanı operasyonlarında verimliliği artırmaya ve sürdürülebilirliği desteklemeye odaklanıyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

2025 yılı sonunda tamamlanan HERON Projesi kapsamında toplam 18 farklı operasyonel çözüme yönelik çalışmalar yürütüldü. İGA İstanbul Havalimanı, özellikle pist kapasitesinin artırılması ve art arda iniş yapan uçaklar arasındaki zaman aralıklarının optimize edilmesine yönelik ROCAT (Runway Occupancy Categorisation - Pist Doluluk Süresi Kategorizasyonu) çözümüne odaklandı.

ROCAT canlı denemeleri ve elde edilen kazanımlar:

İGA İstanbul Havalimanı Planlama Departmanı öncülüğünde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk Hava Yolları ve EUROCONTROL ile iş birliğinde yürütülen denemeler Eylül-Aralık 2024 döneminde İstanbul Havalimanı’nda canlı operasyon ortamında gerçekleştirildi. Denemeler sonucunda saatlik pist kapasitesi 2 ilave iniş ile %7,41 artırıldı. Ayrıca iniş başına ortalama uçuş süresi 2 dakika 42 saniye kısalarak %9 azalma sağlandı.

Mesafe ve yakıt tasarrufuna ilişkin veriler de dikkat çekici: iniş başına ortalama 8,88 deniz mili uçuş mesafesi tasarrufu elde edilirken yakıt tüketiminde %7 azalma ile iniş başına ortalama 134 kilogram tasarruf sağlandı. Bu sonuçlar, pist kullanım verimliliğinin artmasının uçuş süreleri ve yakıt tüketimi üzerindeki somut etkisini gösteriyor.

Uygulama ve sürdürülebilirlik açısından sonuçlar:

Yerel pist doluluk süresi analizlerine dayanan ROCAT çözümü, art arda iniş yapan uçaklar arasındaki zaman aralıklarını optimize ederek pist kullanım verimliliğini artırıyor. Canlı operasyon denemelerinde elde edilen kazanımlar doğrultusunda ROCAT çözümünün İGA İstanbul Havalimanı operasyonlarında uygulanmasına devam ediliyor. İGA, uluslararası iş birlikleri ve yenilikçi teknolojiler aracılığıyla operasyonel verimliliği artırmayı, kaynak kullanımını iyileştirmeyi ve sürdürülebilir havacılığa katkı sağlamayı sürdüreceğini duyurdu.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI'NIN HERON PROJESİ; DİGİTAL EUROPEAN SKY AWARDS 2026 KAPSAMINDA "DEMONSTRATORS AWARD" VE "PEOPLE'S CHOİCE AWARD" OLMAK ÜZERE 2 ÖDÜLE BİRDEN LAYIK GÖRÜLDÜ.