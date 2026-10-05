Dolar 49,1530 +0,09%
Euro 55,0814 -0,33%
Bist 12.435,78 +1,35%
Altın Gram 6.577,70 +0,00%
EUR/USD 1,1203 -0,48%
Brent Petrol 101,71 -0,53%
--°

Heybetepe'de sabaha karşı çıkan yangın dört evin çatısına zarar verdi

Bayburt'un Heybetepe köyünde sabaha karşı çıkan yangında dört evin çatısı zarar gördü; uykuda yakalanan bir kişi komşular tarafından tahliye edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Heybetepe'de sabaha karşı çıkan yangın dört evin çatısına zarar verdi

olayın gelişimi:

Bayburt merkeze bağlı Heybetepe köyünde sabaha karşı bir evin bacasından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına uykuda yakalanan bir kişi, komşuların müdahalesiyle evden çıkarıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

müdahale ve hasar:

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda 4 evin çatısı zarar gördü; yapısal hasarın boyutu ekiplerin incelemesiyle netleşecek.

tahliye edilenin durumu:

Dışarı çıkarılan T.H. adlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.

HEYBETEPE KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

HEYBETEPE KÖYÜNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görü...
images

Mahkeme Ertürk'ün cezasını belirledi: 2 yıl 2 ay hapis ve tahliye
images

Sokak tartışması ölümle sonuçlandı: boşanma aşamasındaki kadın hayatını kaybetti
images

Altınordu'da metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Ilie Datcu anılıyor

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Kayıttan kütüphaneye: Bursevi'nin 16 defterlik tefsiri aslına uygun tıpkıbasımla geri döndü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip