Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Konya'da ekim ayının trafik bilançosu: 8 ölüm, bin 171 yaralı

Konya polis bölgesinde ekim ayında bin 653 trafik kazası kaydedildi; kazalarda 8 kişi öldü, bin 171 kişi yaralandı ve detaylar açıklandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da ekim ayının trafik bilançosu: 8 ölüm, bin 171 yaralı

Konya'da ekim ayı trafik verileri

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni, Konya polis sorumluluk bölgesindeki kazalara ilişkin ayrıntıları içeriyor. Yayınlanan bültende ekim ayına ilişkin kaza, can kaybı ve yaralanma verileri paylaşıldı.

ekim ayı verileri:

Konya polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ekim ayında toplam 1.653 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 811 kaza ölümlü-yaralamalı, 842 kaza ise maddi hasarlı olarak kayda geçti. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 1.171 kişi yaralandı.

ilk 10 ayın özeti:

Yılın ilk 10 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde toplam 7.771 ölümlü-yaralamalı ve 8.750 maddi hasarlı kaza yaşandı. Bu kazalar sonucunda 47 kişi hayatını kaybetti, 11.726 kişi ise yaralandı.

Paylaşılan rakamlar, ekim ayındaki kazaların yaklaşık olarak yarısının ölümlü-yaralamalı nitelikte olduğunu gösteriyor ve yılın ilk 10 ayında önemli sayıda can kaybı ile yaralanma rapor edildi. Resmi bülten, konuyla ilgili temel istatistikleri sunarak trafik güvenliği ve önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

KONYA&#039;DA EKİM AYINDA POLİS BÖLGESİNDE BİN 653 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. (ARŞİV)

KONYA'DA EKİM AYINDA POLİS BÖLGESİNDE BİN 653 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de kuyumcuda saldırı kamerada: 15 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakala...
images

Datça'da Körmen sahili'nde bulunan cansız bedenin kimliği tespit edildi
images

Adıyaman’da inşaat bodrumunda bulunan ceset kayıp 80 yaşındaki Hasan Çavuş’a ait...
images

Kayapınar stat yolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalova ikinci büyük ihracat merkezi oldu: Türkiye'nin gemi ve yat payının yaklaşık yüzde 35'ini üstlendi

Karabük’te aynı anda sonbahar ve kış manzaraları

Simav yaren geleneği İzmir'de sesi oldu

Hankendi'de anıtta 44 günlük vatan savaşının izleri

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı