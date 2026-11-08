Okullarda güvenlik bilinci güçlendiriliyor: jandarmadan idareci ve personele eğitim

Jandarma okullarda idareci ve personele yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okullarda görev yapan idareci ve personele güvenlik odaklı bir bilgilendirme faaliyeti yürüttü. Faaliyet kapsamında, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı ve Küre köyleri ile Merkez ilçeye bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki okullarda toplantılar düzenlendi.

Eğitimin içeriği:

Gerçekleştirilen bilgilendirmede aile içi şiddet, çocukların korunması, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında yöneticiler ve okul personeli ayrıntılı şekilde bilgilendirildi. Katılımcılara, riskleri tanıma, ihbar süreçleri ve önleyici tedbirlerin uygulanması gibi konularda pratik bilgiler aktarıldı.

Uygulama ve yürütücüler:

Çalışmalar, ilçe ve karakol komutanlıkları ile ilgili şube müdürlükleri tarafından yürütüldü. Eğitimlerin amaçları arasında okul güvenliğinin güçlendirilmesi, çocukların korunmasına yönelik farkındalığın artırılması ve siber tehditler ile uyuşturucuya karşı erken müdahale kapasitesinin geliştirilmesi yer aldı.

Yetkililer, saha temelli bilgilendirmenin okullarda güvenliğin sürekliliğini sağlamada önemli olduğunu vurguladı ve benzeri faaliyetlerin genişletilerek sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

BİLECİK'TE JANDARMA EKİPLERİNCE OKULLARDA GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ.