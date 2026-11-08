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Jandarma komutanı muhtarlarla buluştu: Vanlı iş birliğine vurgu yaptı

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, il genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek kamu hizmetleri, iletişim ve vatandaş güvenliği için iş birliğinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma komutanı muhtarlarla buluştu: Vanlı iş birliğine vurgu yaptı

buluşmanın ayrıntıları:

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, il genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı Bilecik İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi ve bölgedeki mahalle temsilcilerinin gündemindeki başlıklar ele alındı.

muhtarların rolüne dair değerlendirme:

Vanlı, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve etkin ulaştırılmasında üstlendiği görevin önemine dikkat çekti. Muhtarların, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki kilit iletişim kanalı olduğuna vurgu yapıldı ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalarda muhtarlarla yakın temasta olunacağı belirtildi.

iş birliği ve koordinasyonun önemi:

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Vanlı, bu bağlamda muhtarlarla süregelen iş birliğinin ve bilgi paylaşımının önemini öne çıkardı.

Görüşme, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY ALİ VANLI, İL GENELİNDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR...

İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY ALİ VANLI, İL GENELİNDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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