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Himalayalar'da buzul çökmesi: Nepal ve Çin'de can kaybı binin üzerinde

26 Ağustos'ta Himalayalar'da buzul çökmesi sonucu oluşan sellerde Nepal ve Çin sınır bölgesinde ölü sayısı binin üzerinde, kurtarma sürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Himalayalar'da buzul çökmesi: Nepal ve Çin'de can kaybı binin üzerinde

Himalayalar'da buzul çökmesi: Nepal ve Çin'de can kaybı binin üzerinde

26 Ağustos'ta Himalayalar'ın yüksek kesimlerinde çöken bir buzulun kopardığı kaya, buz ve eriyen suyun vadilere sürüklemesiyle oluşan şiddetli seller, Nepal ile Çin sınır bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı. Olayın ardından yetkililer, dış dünya ile bağlantısı kesilen yerleşimlere erişim için yoğun çaba harcıyor.

Kayıplar ve kurtarma çalışmaları:

Nepal afet yönetimi kurumunun bugün yayınladığı açıklamada, ülkede 987 kişinin hayatını kaybettiği; 4 bin 247 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kaybolanlar arasında 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere çok sayıda kişi bulunuyor. Çinli yetkililerin pazar günü açıkladığı verilere göre ise olayda 16 kişi yaşamını yitirdi, 546 kişi hala kayıp.

Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 11 bin 814 kişiyi kurtardı. Özellikle sellerden etkilenen 12 hidroelektrik santrali projesinde çalışan ve kaybolan 900 kişinin bulunmasına öncelik veriliyor; bu kişilerden yaklaşık 500'ünün tünellerde mahsur kaldığı değerlendiriliyor.

Çalışmaların zorlukları ve riskler:

Nepal'in etkilenen bölgelerinde yaklaşık 10 bin asker ve polis arama kurtarma çalışması yürütüyor. Ancak altyapının ağır hasar görmesi ve enkaz kaldırma için gerekli iş makinelerinin yetersizliği, operasyonların ilerlemesini yavaşlatıyor. Birçok yerleşime ulaşımın kopması nedeniyle ekipler helikopter ve diğer hava araçlarıyla erişim sağlamak zorunda kalıyor.

Nepal ordusunun paylaştığı görüntülerde kurtarma ekiplerinin karanlık, çamurlu tünellerde yaşam belirtisi aradığı görülüyor. Yetkililer, arama çalışmalarının zorluklarına ve ulaşım engellerine rağmen kurtarma ve yardım ulaştırma çabalarının sürdüğünü belirtiyor.

Meteoroloji kurumları hafta boyunca aralıklı yağış beklendiğini, bunun da nehirlerde su seviyesini yeniden yükselterek yeni taşkınlara yol açabileceğini uyarıyor. Yetkililer, artan yağış riski ve hasarlı araziler nedeniyle ölü sayısının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Olayın boyutu ve zorlu coğrafi koşullar, hem Nepal hem de Çin tarafında kapsamlı bir insani yardım ve altyapı onarım ihtiyacını ortaya koyuyor. Kurtarma ekipleri bağlantısı kopan yerleşimlere ulaşmaya ve kayıp kişileri bulmaya devam ediyor.

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bini...

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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