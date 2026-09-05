Himalayalar’dan kopan buzula bağlı selin ardından 11 gün sonra tünelde sağ bulundu

Nepal’in Çin sınırına yakın bölgelerinde 26 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde, hidroelektrik tünelinde mahsur kalan bir Çin uyruklu işçiye 11 gün sonra sağ olarak ulaşıldığı açıklandı. Olayla ilgili bilgiyi paylaşan yetkililer, kurtarma ekiplerinin zorlu koşullar altında çalıştığını belirtti.

Kurtarma çalışmaları:

Nepal Ordusu Sözcüsü Raja Ram yaptığı açıklamada, Yukarı Trishuli-1 Hidroelektrik Santrali projesindeki bir tünelden Çin uyruklu 1 kişinin sağ olarak çıkarıldığını duyurdu. Bölgede 6'dan fazla hidroelektrik tünelinde kurtarma operasyonları sürüyor ve yetkililer, tünellerde mahsur kalanların sayısının yaklaşık 150 kişi olabileceğini tahmin ediyor. Bir gün önce Trishuli-3A tünelinden iki işçiye sağ olarak ulaşıldığı bildirilmişti.

Selin yol açtığı yıkım ve can kaybı:

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar’dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri’nde taşkına yol açmasıyla başlayan sel, önce Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni, ardından Nepal’in kuzeyindeki Rasuwa ve çevresini vurdu. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozla taştı; evler, köprüler, yollar ve altyapı büyük zarar gördü ve bazı bölgelerde iletişim tamamen kesildi. Yetkililer, Nepal’de şu ana kadar bin 344 kişi yaşamını yitirdiğini, Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde ise ölü sayısının 21 olduğunu açıkladı.

NEPAL'DEKİ SEL FELAKETİNDE HİDROELEKTRİK TÜNELİNDE MAHSUR KALAN ÇİNLİ BİR İŞÇİYE 11 GÜNÜN ARDINDAN SAĞ OLARAK ULAŞILDI.