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Tiran'da görev alıyor: Mehmet Türkmen uluslar ligi maçının hakemi

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta yarın TSİ 21.45'te Tiran'da oynanacak Arnavutluk-San Marino karşılaşmasını yönetecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tiran'da görev alıyor: Mehmet Türkmen uluslar ligi maçının hakemi

Tiran'da düdük: Mehmet Türkmen'in görevlendirilmesi

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında düdük çalacak.

maç bilgileri:

Karşılaşma, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

hakem ve destek kadrosu:

Türkmen'in yardımcı hakemlik görevlerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olarak bildirildi.

Video yardımcı hakem (VAR) sisteminde Onur Özütoprak görev alacak; AVAR sorumluluğunu ise Erkan Engin yürütecek. Bu ekip saha içi kararların denetlenmesinde ve kritik pozisyonların değerlendirilmesinde yetkili olacak.

MEHMET TÜRKMEN (ARŞİV)

MEHMET TÜRKMEN (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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