Hisarcık'ta palamut bolluğu tezgâhları hareketlendirdi

Hisarcık'ta palamut indirimleri tezgâhları doldurdu
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde palamut fiyatındaki gerileme, pazar hareketliliğini artırdı. Balık fiyatı önceki satış seviyesinden 150 TL'den 100 TL'ye çekilince vatandaşlar balık tezgâhlarına yöneldi ve oluşan talep kısa sürede yoğunluğa döndü.
Satıcının açıklaması:
Balık satıcısı Hüseyin Coşar, Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirtti. Coşar, balıkların İstanbul Boğazı'na yönelmesiyle arzın arttığını ifade ederek satışa sundukları palamutu indirimli fiyatla tezgâha çıkardıklarını söyledi.
Satışın seyri ve sonuçları:
Satışa konan 40 kasa palamut, yoğun ilgi nedeniyle 1 saatin dolmasına varmadan tükendi. Uygun fiyatın tüketici talebini hızla artırdığı ve kısa sürede tükenen stokun pazar hareketliliğini belirgin şekilde etkilediği gözlemlendi.
Olay, bölgedeki arz-talep dengesinin fiyatlara doğrudan yansıdığını ve indirimli ürün duyurularının pazarda anında hareket oluşturduğunu gösterdi.
HİSARCIK’TA UCUZ PALAMUT İZDİHAMI! 40 KASA BALIK 1 SAATTE TÜKENDİ
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