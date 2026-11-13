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Hisarcık'ta palamut bolluğu tezgâhları hareketlendirdi

Hisarcık'ta palamut fiyatının 150 TL'den 100 TL'ye düşmesiyle vatandaşlar tezgâhlara koştu; satışa sunulan 40 kasa palamut bir saatten kısa sürede tükendi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hisarcık'ta palamut bolluğu tezgâhları hareketlendirdi

Hisarcık'ta palamut indirimleri tezgâhları doldurdu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde palamut fiyatındaki gerileme, pazar hareketliliğini artırdı. Balık fiyatı önceki satış seviyesinden 150 TL'den 100 TL'ye çekilince vatandaşlar balık tezgâhlarına yöneldi ve oluşan talep kısa sürede yoğunluğa döndü.

Satıcının açıklaması:

Balık satıcısı Hüseyin Coşar, Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirtti. Coşar, balıkların İstanbul Boğazı'na yönelmesiyle arzın arttığını ifade ederek satışa sundukları palamutu indirimli fiyatla tezgâha çıkardıklarını söyledi.

Satışın seyri ve sonuçları:

Satışa konan 40 kasa palamut, yoğun ilgi nedeniyle 1 saatin dolmasına varmadan tükendi. Uygun fiyatın tüketici talebini hızla artırdığı ve kısa sürede tükenen stokun pazar hareketliliğini belirgin şekilde etkilediği gözlemlendi.

Olay, bölgedeki arz-talep dengesinin fiyatlara doğrudan yansıdığını ve indirimli ürün duyurularının pazarda anında hareket oluşturduğunu gösterdi.

HİSARCIK’TA UCUZ PALAMUT İZDİHAMI! 40 KASA BALIK 1 SAATTE TÜKENDİ

HİSARCIK’TA UCUZ PALAMUT İZDİHAMI! 40 KASA BALIK 1 SAATTE TÜKENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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