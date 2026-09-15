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Hisarcık’ta sosyal yardımların etkinliği ve erişimi masaya yatırıldı

Hisarcık'ta Kaymakam Erkan Atam başkanlığındaki mütevelli heyeti toplantısında, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların adil ve etkin dağıtımı ele alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hisarcık’ta sosyal yardımların etkinliği ve erişimi masaya yatırıldı

toplantının ana hedefi:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen toplantıda, Kaymakam Erkan Atam başkanlığında ilçedeki sosyal yardım ve destek uygulamalarının etkinliği değerlendirildi. Toplantıyı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyeleriyle kurum temsilcileri takip etti.

gündem ve yapılan değerlendirmeler:

Toplantıda, mevcut yardım programlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşma biçimi, dağıtım kriterlerinin işlerliği ve yardım süreçlerindeki şeffaflık ele alındı. Katılımcılar, desteklerin etkin ve adil şekilde sağlanabilmesi için yürütülen uygulamaların ve koordinasyon mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

hedefler ve atılacak adımlar:

Toplantı boyunca, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yeni çalışma alanları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve desteklerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yetkililer, sosyal yardım çalışmalarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının takip edilmesi ve desteklerin etkinliğinin artırılmasına öncelik verilmesi kararını vurguladı.

HİSARCIK’TA SOSYAL YARDIMLAR MASAYA YATIRILDI

HİSARCIK’TA SOSYAL YARDIMLAR MASAYA YATIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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