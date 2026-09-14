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Hitit mirası Çorum mutfağı Bodrum'da sofraya taşındı

Çorum Lezzet Festivali, Çorum Belediyesi ve Hapimag iş birliğiyle Bodrum'da düzenlendi; İskilip dolması, leblebi ve Kargı tulum peyniri ilgi gördü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hitit mirası Çorum mutfağı Bodrum'da sofraya taşındı

Hitit mirası Çorum mutfağı Bodrum'da

Çorum’un binlerce yıllık gastronomi geleneği, Çorum Belediyesi ve Hapimag Sea Garden Resort iş birliğiyle düzenlenen "Çorum Lezzet Festivali" kapsamında Bodrum'da tanıtıldı. Etkinlik, Hititler'den günümüze uzanan mutfak mirasını ve kentin yerel üretim zenginliğini yerli ve yabancı misafirlere taşıdı.

Etkinlik programı ve katılımcılar:

Gün boyunca süren etkinlikler sabah kahvaltısıyla başlayıp akşam düzenlenen özel ziyafetle devam etti. Akşam yemeğinde protokol, iş dünyası, basın mensupları ve gastronomi camiasından isimler bir araya geldi. Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Gonca Köksal Aras, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve eşi Zeynep Karadaş, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve eşi Sibel Ahlatcı, Araştırmacı-Yazar Adnan Şahin ve eşi Şef Deniz Şahin ile ev sahipliği yapan Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü İşletmeleri Direktörü Kerem Demirkol katıldı.

Yöresel lezzetler ve tanıtım yaklaşımı:

Etkinlikte Çorum’un mutfağına ait örnekler, geleneksel sunumlarla misafirlere ulaştırıldı. Öne çıkanlar arasında İskilip dolması, leblebi ve Kargı tulum peyniri gibi kentin coğrafi işaretli ürünleri yer aldı. Organizasyon, hem tat hem de kültürel bağlamda Çorum’un yerel değerlerini ön plana çıkaracak şekilde kurgulandı.

Sabah düzenlenen kahvaltı programı, otel misafirlerine Çorum mutfağını yakından tanıma fırsatı sundu; akşamki lezzet ziyafeti ise konuklara kentin gastronomik çeşitliliğini deneyimletmeyi amaçladı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerden gelen ilgi, Çorum lezzetlerinin farklı bölge ve uluslararası ortamlarda tanıtılmasının önemini bir kez daha gösterdi.

Festival, kentin kültürel mirasını ve yerel üretimin değerini vurgulayarak Bodrum'da bir tanıtım köprüsü kurdu ve katılımcıların bölgesel mutfaklara yönelik farkındalığını artırdı.

HİTİTLER’DEN GÜNÜMÜZE UZANAN ÇORUM MUTFAĞI, BODRUM’DA DÜZENLENEN &quot;ÇORUM LEZZET FESTİVALİ&quot;NDE...

HİTİTLER’DEN GÜNÜMÜZE UZANAN ÇORUM MUTFAĞI, BODRUM’DA DÜZENLENEN "ÇORUM LEZZET FESTİVALİ"NDE TANITILDI. ÇORUM’UN LEZZETLERİ YERLİ VE YABANCI VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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