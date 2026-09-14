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Vatan savunmasının bir tanığı uğurlandı: Kıbrıs gazisi Ali Arı

Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Arı, ailesi, yakınları ve protokolün katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vatan savunmasının bir tanığı uğurlandı: Kıbrıs gazisi Ali Arı

Bilecik'te gazinin son yolculuğu

Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Arı, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve kent protokolü katıldı.

Törene katılanlar:

Cenaze töreninde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım de yer aldı. Katılanlar, gazinin anısına saygı duruşunda bulunup dualar etti.

Ailenin taziye kabulü:

Ali Arı’nın ailesi ve yakınları törende taziyeleri kabul etti. İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatanımız için fedakârlık gösteren kıymetli gazimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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