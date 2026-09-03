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Hız, refleks ve teknik: drone pilotları Batman'da uluslararası kapıyı aralıyor

TEKNOFEST 2026 Drone Şampiyonası ikinci etabında 24 pilot, 9 ilden gelen yarışmacılar 5-6 Eylül'de Batman'da hız, çeviklik ve uluslararası şansı kovalayacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: İrem Özkan

Hız, refleks ve teknik: drone pilotları Batman'da uluslararası kapıyı aralıyor

TEKNOFEST'in zorlu ikinci etabı Batman'da:

TEKNOFEST 2026 Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı, teknoloji ve havacılık odaklı yarışma ekosisteminin bir parçası olarak 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Batman Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek. Organizasyon, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde yürütülüyor ve saha uygulamalarını STM üstleniyor.

Bu yılki şampiyonaya toplam 847 takım başvurdu; eleme aşamalarını geçerek ikinci etaba yükselen 24 pilot, 9 farklı ilden gelip şampiyonluk için yarışacak. Yarışma, gençleri ileri teknoloji, havacılık ve mühendislik alanlarında üretmeye ve geliştirmeye teşvik etme hedefiyle dikkat çekiyor.

yarış formatı ve teknik kurallar:

Şampiyonada yarışan dronlar FPV (First Person View) sistemiyle bireysel pilotlar tarafından kontrol edilecek. Yarışta zaman, hız, çeviklik ve engel geçme becerileri temel değerlendirme kriterleri olarak belirlenmiş durumda. Pilotların yalnızca hız değil, parkurdaki hassas manevralarda gösterdikleri teknik hakimiyet de puanlamada belirleyici olacak.

Teknik şartnamede dronların 180–250 milimetre çapında olması ve maksimum 6S (22.2V) batarya ile çalışması zorunlu kılındı. Yarışmada analog görüntü iletim sistemleri kullanılacak; HD sistemlere izin verilmezken, VTX frekansları organizasyonun belirlediği düzenlemeye göre kullanılacak ve VTX çıkış gücü 25 mW ile sınırlandırılacak.

Pilotlar yarış öncesinde motor sürücü kartı (ESC), uçuş kontrolcüsü, motor, pervane ve alıcı gibi bileşenleri organizasyonun teknik kurallarına uygun hale getirmekle yükümlü. Karbon fiber çerçeve şartı ve güvenlik kuralları doğrultusunda tüm dronlar hakem heyeti tarafından kontrol edilecek.

etap akışı ve ödüller:

Yarış programı ilk gün pilot brifingi ve güvenlik bilgilendirmesiyle başlayacak. Sıralama turlarının ardından eleme grupları oluşturulacak; akşam oturumlarında yapılacak eleme turlarıyla ikinci günün finalistleri belirlenecek. 6 Eylülde devam eden eleme turlarının tamamlanmasının ardından final turları düzenlenecek ve dereceye giren pilotlar ödüllendirilecek.

Etap sonunda birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL ödül verilecek. Ayrıca tüm etapları başarıyla tamamlayan dereceye giren yarışmacılar, Türkiye aşamasını geçmeleri halinde World Drone Cup yarışmasına katılma hakkı elde edecek. Böylece Batman etabı, pilotlar için uluslararası arenaya açılan önemli bir basamak niteliği taşıyor.

Yarış, yüksek hız ve ileri pilotaj becerilerini bir araya getiren zorlu yapısıyla hem performans hem de güvenlik kriterlerinin ön planda olduğu bir mücadele sunacak. Pilotlar, teknik hakimiyet, strateji ve reflekslerini kullanarak şampiyonluk için kıyasıya yarışacak.

TEKNOFEST’TE HIZ VE REFLEKS YARIŞI: DRONE ŞAMPİYONASI BATMAN’A TAŞINIYOR

TEKNOFEST’TE HIZ VE REFLEKS YARIŞI: DRONE ŞAMPİYONASI BATMAN’A TAŞINIYOR

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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