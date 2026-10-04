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Hızırbey'de çarpışma minibüsü devirdi, beş kişi hafif yaralandı

Sivrihisar Hızırbey Mahallesi'nde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu minibüs yan yattı; 5 kişi hafif sıyrıklarla kurtarıldı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hızırbey'de çarpışma minibüsü devirdi, beş kişi hafif yaralandı

Hızırbey'de çarpışma minibüsü devirdi, beş kişi hafif yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile minibüs çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı ve bagajındaki eşyalar etrafa saçıldı.

Kaza anına ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Gün Sazak Caddesi istikametinden gelen 26 RH 203 plakalı otomobilin sürücüsü B.K. ile Güvenlik Caddesi yönünden gelen 42 KC 329 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yatarken, araçta bulunan eşyalar yola savruldu.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada minibüste bulunan O.B., M.B., E.B., G.B. ile otomobil sürücüsü B.K. olmak üzere toplam 5 kişi hafif sıyrıklarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; soruşturma ve yol güvenliği çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sivrihisar&#039;da otomobil minibüsle çarpıştı: 5 yaralı

Sivrihisar'da otomobil minibüsle çarpıştı: 5 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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