Honaz'da yeniden canlanan mübadele mirası: mübadele evi açılıyor

Honaz'da mübadele evi tamamlandı:

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 1924 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen mübadillerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Honaz Belediyesi tarafından yaptırılan Mübadele Evi tamamlandı. Tesis, geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve kültürel buluşmalara ev sahipliği yapmak üzere 1 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek törenin ardından kapılarını açacak.

Projenin ortaya çıkışı ve yapım süreci:

Honaz Belediyesi, ilçede yaşayan mübadillerin uzun süredir dile getirdiği talebe yanıt vermek için bu projeyi hayata geçirdi. Mahallede yaşayan ailelerin Selanik'ten, Mustafa Kemal'in memleketinden gelirken beraberlerinde getirdikleri fotoğraf, eşya ve hatıralar burada sergilenecek. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, projenin mahalle sakinlerinin desteğiyle imece usulü yürütüldüğünü; vatandaşların yapım sürecine gönüllü olarak katıldığını vurguladı. Kepenek, "Halkımız geldi, burada akşam gündüz çalıştı, emek verdi, taş taş üstüne koydu. Birlikte yaptık, birlikte başardık." dedi.

Kepenek ayrıca binanın tamamen sıfırdan inşa edildiğini, ancak geçmişin mimari dokusunu yansıtacak şekilde tasarlandığını belirtti: "Burası bir restorasyon değil, tamamen yeni bir bina. Ancak o dönemin ruhunu yansıtmak için yapıya eski bir görünüm kazandırdık." Bu yaklaşım, koleksiyonun sergilenme biçimini ve mekanın kimliğini şekillendiriyor.

Bir müze olmanın ötesinde sosyal bir merkez:

Honaz Belediyesi Mübadele Evi'ni yalnızca sergi alanı olarak düşünmüyor. Tesis içinde kafe hizmeti sunulacak, mahalle sakinleri ve ilçenin diğer bölgelerinden gelenler burada çay-kahve eşliğinde bir araya gelebilecek, kültürel etkinlikler düzenleyebilecek. Başkan Kepenek'in ifadesiyle: "Burası sadece anıların biriktiği bir yer değil. Aynı zamanda vatandaşlarımızın akşamları etkinlik yapabilecekleri, huzur içinde oturabilecekleri ve bir araya gelebilecekleri bir mekân olacak."

Kepenek, mübadirlerin Anadolu'nun kültürel ve ekonomik yaşamına yaptığı katkılara dikkat çekerek Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü aktardı: "Muhacirler, kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır." Belediye, bu kültürel çeşitliliği yaşatma hedefiyle çalıştığını kaydetti ve Türkiye genelindeki mübadilleri ile onların torunlarını 1 Kasım açılışına davet etti. Kepenek, "Bütün mübadilleri, Türkiye'nin dört bir tarafındaki mübadilleri 1 Kasım'daki açılışımıza davet ediyorum. Çünkü burada dedelerinden, atalarından kalma yadigârları ve hatıraları görecekler." dedi.

Honaz'daki Mübadele Evi'nin mimarisi ve sunduğu imkânlarla Türkiye'deki benzer yapılar arasında örnek bir proje olması hedefleniyor. Açılış töreninin ardından tesis, hem mübadillerin hatıralarını koruyacak hem de yerel kültürün canlı tutulduğu bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE, 1924 YILINDA YUNANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GELEN MÜBADİLLERİN HATIRALARINI YAŞATMAK AMACIYLA HONAZ BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPTIRILAN MÜBADELE EVİ TAMAMLANDI. 1 KASIM’DA KAPILARINI AÇACAK OLAN MÜBADELE EVİ, GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARIRKEN KÜLTÜREL BULUŞMALARIN DA YENİ ADRESİ OLACAK.