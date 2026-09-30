Horasanlı masa tenisi yıldızı Edanur Vural milli takım seçmelerine kaldı

Edanur Vural'ın bölge seçmelerindeki performansı:

Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen genç sporcu Edanur Vural, Çorum'da düzenlenen Millî Takım Bölge Seçmelerinde göz doldurdu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen en başarılı 90 sporcu arasındaki çekişmeli maçlarda Vural, sergilediği istikrarlı oyun ve soğukkanlı servisleriyle turnuvada ilk 12'ye girmeyi başardı.

Turnuvada ilk 12'ye giren sporcuların, bir sonraki aşama olan Millî Takım Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı bulunuyor. Bu sonuç, hem Edanur için kişisel bir başarı hem de Erzurum sporunun bölgesel temsili bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

turnuva ayrıntıları ve neler ifade ediyor:

Çorum'da 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda katılımcı havuzu ve maç yoğunluğu, genç sporcular için ciddi bir sınav niteliğindeydi. Edanur'un turnuva boyunca gösterdiği performans, teknik ve taktik gelişiminin somut bir göstergesi oldu. Hakem kararları, maç taktikleri ve maç içi adaptasyon gibi unsurlarda sergilenen başarı, onu bir üst tura taşıdı.

Bu başarı, Edanur'un kişisel yeteneği kadar antrenörlüğün ve takım desteğinin de sonucu olarak öne çıkıyor; beraber mücadele ettiği takım arkadaşları ve antrenörlerle paylaşılan deneyim, ilerleyen süreçte daha üst başarıların habercisi sayılabilir.

okulun ve kurumların takdiri:

Horasan Mümtaz Turhan Ortaokulu Masa Tenisi Küçük Kız Takımı, okul sporlarında önce Erzurum il birinciliği, ardından bölge ikinciliği ve Türkiye dokuzunculuğu derecelerini elde etmişti. Bu birikim, takımın Çorum temsilindeki performansına zemin hazırladı.

Başarının ardından İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Edanur Vural, takım arkadaşları ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Akif Dursun'u makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti ve hediyelerini takdim etti. Ekici, elde edilen derecelerin Erzurum'un eğitim ve spor potansiyelinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Edanur'un Millî Takım Türkiye Şampiyonası seçmelerinde Erzurum'u temsil edecek olması, hem okul hem de kent adına umut verici bir gelişme olarak yorumlanıyor. Bu aşama, sporcunun ulusal arenada kendini gösterme ve kariyerini ilerletme fırsatı sağlayacak.

ERZURUM’DA MASA TENİSİ BRANŞINDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARLA ADINDAN SÖZ ETTİREN HORASAN MÜMTAZ TURHAN ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ EDANUR VURAL, ÇORUM’DA DÜZENLENEN MİLLÎ TAKIM BÖLGE SEÇMELERİNDE İLK 12 SPORCU ARASINA GİREREK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, BAŞARILI SPORCU VE ANTRENÖRÜNÜ MAKAMINDA AĞIRLAYARAK ÖDÜLLENDİRDİ.